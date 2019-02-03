В Минске на пособие по безработице можно купить 40 талонов на автобус 4 3.02.2019, 18:33

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Среднее пособие по безработице в Беларуси составляет около $13.

Tut.by посмотрел, как выплаты официальным безработным отличаются по регионам.

Выше всего в декабре среднее пособие по безработице было в Брестской области — 29,1 рубля. Это одна из двух областей, где средние выплаты нетрудоустроенным выросли. Второй регион — Гродненская область.

Источник: tut.by

В остальных регионах размер среднего пособия сократился. К примеру, в Минской области — с 29,3 рубля в ноябре до 24,9 рубля в декабре, а в Минске — с 26,37 до 23,93 рубля соответственно. К примеру, безработный минчанин на среднее пособие по безработице может купить 40 талонов на поездки на наземном транспорте.

В Беларуси максимальный размер пособия по безработице не может превышать две базовые величины (51 рубль с 1 января этого года).

Кроме того, напомним, что в Беларуси действует (декрет о «тунеядстве»/ru/news/2019/2/2/322182/), который обязывает безработных оплачивать коммунальные услуги в полном размере.