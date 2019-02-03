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«Нас обманывают»: потерявший семью в Кемерово Игорь Востриков уехал в США

  • 3.02.2019, 18:43
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Россиянину понравилась жизнь в американской Флориде.

Потерявший жену и троих детей во время пожара в Кемерово Игорь Востриков, который ранее активно поддерживал политику президента России Владимира Путина, отправился в США, где оказался впечатлен уровнем жизни простых жителей, пишет "Главред".

В Instagram Востриков рассказал, что жизнь в США существенно отличается по уровню обеспеченности населения от России.

"В этом нет ничего нового, я не хочу сказать, как тут хорошо, а у нас все плохо. Но мне противно смотреть, как нас обманывают. Я хочу, чтобы у всех людей была возможность жить комфортно. Мы ничем не хуже, чем Америка", - рассказал Востриков.

Россиянин привел в качестве примера цену на бензин. Он высчитал, что в США люди даже с самой минимальной зарплатой могу позволить себе гораздо больше бензина, чем россияне с аналогичным уровнем дохода.


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