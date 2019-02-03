Больше года в Борисове шло расследование дела, у которого «нет состава преступления» 1 3.02.2019, 18:56

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Громкое дело ООО «ДИСС ТРЕЙЛ» закрыли.

Следствие по делу ООО «ДИСС ТРЕЙЛ» длилось больше года. В РУВД зарегистрировали более 100 заявлений от пострадавших. Но теперь они получают письма, что дело закрыли «за отсутствием составов преступлений».

EX-PRESS.BY разбирался, почему закрыли громкое дело.

В ноябре 2018 года СМИ писали о том, что в Борисове по квартирам ходят молодые люди, которые представляются работниками «Электросетей» или ЖЭУ, стращают пенсионеров штрафами от МЧС или историями, что их квартира может сгореть в любой момент, и предлагали жильцам поставить «автоматы» (автоматические выключатели. — Прим. авт). Давали подписать договор. И многие подписывали.

«Работники» ставили «автоматы», которые потом стреляли и вырубали свет, за свою работу брали в разы больше, чем она на самом деле стоит. Год назад кто-то заплатил 170 рублей за три «автомата», которым реальная цена 3,5 рубля, кто-то 440 рублей за датчик угарного газа. Как такая услуга может стоить две пенсии, пожилые люди даже не задумывались...

Люди, которые ходили по квартирам, уже заранее знали имена и фамилии жильцов, состав семьи, социальное положение ее членов.

«Мама постоянно плачет, теперь она должна переживать за ситуацию...»

Дочь одной из пострадавших Елена рассказывала, что ее мама постоянно плачет, вместо заботы о своём подорванном здоровье теперь она должна переживать за ситуацию, заложницей которой стала. Мама подписала договор, по которому должна выплатить 170 рублей, на самом деле ей заменили три "автомата" (стоимость каждого всего 3,50 рубля).

— Хорошо, что она ничего не заплатила, а то они просили ее и к соседям сходить, хотя бы 2 рубля одолжить, и еще с удивлением спрашивали: «У вас что, двух рублей нет?» — рассказывала тогда нашему корреспонденту Елена.

Тамара Александровна, мама Елены, недоумевала:

— В прошлом я была заведующей детского сада, растила несколько поколений, разве я могла подумать, что вырастут такие детки и будут ходить обманывать пожилых людей?

Прошел год...

Больше года длилось следствие по делу ООО «ДИСС ТРЕЙЛ». Офис компании закрыли, имущество изъяли. Казалось, разоблачение неизбежно. И вот сегодня пострадавшим приходят письма о том, что расследование прекращено на основании п. 2 ч. 1. Статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь — за отсутствием в деянии составов указанных преступлений. Целый год шло следствие, и пострадавшие ждали явно не такой ответ. Что значит, нет состава преступления?

Как тогда объяснить тот факт, что в РУВД зарегистрировали более 100 заявлений от граждан, считающих себя пострадавшими от действий ООО «ДИСС ТРЕЙЛ». Компанией заинтересовались в прокуратуре Борисовского района, Следственном комитете и в Отделении по борьбе с экономическими преступлениям.

Делом «ДИСС ТРЕЙЛ» в СК занимался Денис Денисов. Сейчас в здании Следственного комитета проходит ремонт, дозвониться до следователя не удалось.

О прекращении уголовного преследования и предварительного расследованию по уголовному делу потерпевших уведомляет следователь по особо важным делам следственного управления УСК Республики Беларусь по Минской области.

Следователь по особо важным делам Павел Гришалевич отказался комментировать сложившуюся ситуацию и решение следствия прекратить дело.

Год назад официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области Татьяна Белоног утверждала, что «в рамках расследования проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд криминалистических экспертиз, изучаются изъятые документы».

«Скорей всего это свобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба»

— Следователь, судя по всему, сменился, — говорит пострадавшая женщина. — Такую фамилию мы слышим впервые. Заявления подавали не все пострадавшие, а в СК следователь говорил, что будут вызывать ВСЕХ, остальных по договорам будут находить и вызывать. Деньги обещали вернуть всем пострадавшим до копейки. Скорей всего, чтобы избежать уголовной ответственности, Кутний возместил ущерб на стадии предварительного следствия. Если вся сумма всем подавшим заявления будет возмещена, то применяется ст. 88.1 (освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем), и таким образом он освободился от уголовного преследования.

Еще одна пострадавшая отметила:

— Знаете, один следователь говорил, что вернут всем деньги, сядут все, другой — что всем вряд ли вернут, так как пострадавших очень много, а имущества у фирмы нет, сами понимаете.