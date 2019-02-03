Порошенко подал документы в ЦИК Украины 7 3.02.2019, 18:59

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Петр Порошенко

Действующий президент подал документыв последний день, когда это позволяется законом.

3 февраля президент Украины Петр Порошенко подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы, необходимые для регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook, пишет «Гордон».

Президент пришел в ЦИК в сопровождении супруги Марины Порошенко. Он подал документы в последний день, когда это позволяется законом (документы можно подать до 24.00).

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. По состоянию на 2 февраля ЦИК зарегистрировал 28 кандидатов в президенты.