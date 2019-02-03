В конце года белорусы хватали кредиты как в последний раз 3.02.2019, 19:10

1,443

Нацбанк Беларуси наконец опубликовал полные данные по кредитам за 2018 год.

Banki24.by воспользовались этим и выделили главные тренды кредитного рынка. В 2018 году белорусские банки выдали населению гораздо больше жилищных кредитов, чем в 2017-м. Если за 2017 год выдача новых кредитов на жилье составила 1 049 млн BYN, то за 2018-й — 1 669 млн BYN. В относительном выражении физические лица получили на 59,1% больше жилищных кредитов. Даже с поправкой на инфляционные процессы реальный рост был выше 50%.

Параллельно с выдачей новых кредитов всегда идет погашение старых. Поэтому размер задолженности по жилищным кредитам увеличился скромнее — с 5 911 до 7 096 млн BYN. В процентах прирост долга по «ипотеке» достиг 20,1%. На территории Минска задолженность по жилищным кредитам увеличилась за 2018 год на 23,7% — до 2 160 млн BYN. Среди регионов объем долга по кредитам на жилье превысил 1 млрд BYN только в Брестской области. В пригородной зоне Бреста ведется активное строительство индивидуального жилья.