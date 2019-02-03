Франция признает Гуаидо, если Мадуро сегодня не объявит выборы 1 3.02.2019, 19:13

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Хуана Гуаидо

Временного президента Венесуэлы может признать еще одна страна Европы.

Франция признает оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом, если Николас Мадуро сегодня не объявит о проведении досрочных президентских выборов, пишет "Новое время".

Об этом заявила министр по делам Европы Франции Натали Луаза, сообщает Reuters.

"Если сегодня вечером Мадуро не обязуется организовать президентские выборы, то Франция будет считать Хуана Гуаидо легитимным для того, чтобы организовать их, и считать его временным президентом до проведения легитимных выборов в Венесуэле", - сказала Луаза в эфире телеканала LCI.

Также, Луаза назвала предложение Мадуро о проведении досрочных парламентских выборов "фарсом".