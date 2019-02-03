Почему правительство пошло против установок Лукашенко 10 3.02.2019, 19:25

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Что скрывается за переговорами о подготовке дорожной карты реформ.

В правительстве обсуждают структурные реформы – почему пошли против установки Лукашенко - в материале udf.by.

С начала текущего года белорусское правительство вместе со Всемирным банком готовит дорожную карту структурных реформ в стране. Премьер-министр Сергей Румас 11 января подписал распоряжение о создании соответствующей межведомственной рабочей группы.

1 февраля состоялось ее первое заседание, в котором принял участие ряд высокопоставленных чиновников: зампредседателя Нацбанка Дмитрий Калечиц, замминистра финансов Андрей Белковец, первый зампредседателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, первый замминистра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Почему это выглядит странным?

Дело в том, что Александр Лукашенко неоднократно заявлял о неприемлемости структурных реформ в белорусской экономике. Этот вопрос для него настолько принципиальный, что он говорил о нем в 2015 году во время последней инаугурации.

«Если кто-то за реформы, то будьте честны и скажите, что надо сломать политический строй, государственное устройство Беларуси, надо разделить, разрезать государственную народную собственность и раздать. На эти реформы нас толкают, и за эти реформы кое-кто сегодня в мире готов много заплатить», – заявил Александр Лукашенко.

Позже из-за позиции Лукашенко были остановлены переговоры с МВФ, которые сулили Беларуси кредит в 2-3 миллиардов долларов под низкий процент.

«Мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации. МВФ настаивал на более сжатом периоде, когда эти реформы должны были реализовывать. Глава государства указал нам, что это будет высокий шок для нашего населения, и этого делать нельзя. Поэтому от программы с МВФ правительство отказалось», – рассказал в прошлом году министр финансов Максим Ермолович.

Что кроется за требованиями о структурных реформах?

На самом деле речи об уничтожении политического строя и «раздаче народной собственности», как уверял Лукашенко, не идет. Структурные реформы в понимании международных организаций включают шаги по многих направлениям, но на сегодня для Беларуси самыми важными выглядят следующие. Это отказ от государственной поддержки неконкурентоспособных предприятий и разделение функций государства как регулятора и как собственника. Таким образом многие предприятия может ждать или банкротство или приватизация.

Считается, что структурные реформы в перспективе приведут к стабильному экономическому росту. Но минусы от их проведения также есть.

Несколько лет назад Кирилл Рудый, работавший помощником президента по экономическим вопросам, в статье для «Белорусского экономического журнала» отметил:

«Важно понимать цену структурных экономических реформ: снижение уровня жизни нынешнего поколения ради устойчивого роста благосостояния следующего поколения».

На что надеется правительство?

Неделю назад министр финансов Максим Ермолович заявил, что проект дорожной карты структурных реформ будет подготовлен в течение года. На что рассчитывают в правительстве?

По всей видимости, там не исчезла надежда все же получить таким путем кредит. Всемирный банк может оказаться более лояльным к белорусским властям, чем МВФ. Не теряют, видимо, надежду получить кредит и от Международного валютного фонда: Максим Ермолович заявил, что дорожная карта структурных реформ «может стать основой для новой программы с МВФ».

Обсуждение возможных преобразований происходит на фоне замедления темпов роста белорусской экономики и уменьшения поддержки со стороны России. Возможно, в правительстве считают, что по этим причинам взгляды Лукашенко на структурные реформы могут несколько измениться. В случае дальнейшего ухудшения ситуации в экономике у них будет план ее оздоровления.