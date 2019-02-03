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США и КНДР готовятся объявить о времени и месте второго саммита

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  • 3.02.2019, 19:29

Это может случиться уже в начале недели.

Представители США и Южной Кореи обсудили подготовку ко второму саммиту лидеров США и Северной Кореи. В минувший четверг Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе объявит место и дату его встречи с Ким Чен Ыном.

Ожидается, что переговоры на высшем уровне могут состояться в конце февраля, сообщает "Голос Америки".

Спецпосланник Трампа по Северной Корее Стивен Бигун в воскресенье прибыл в Южную Корею. В СМИ появились сообщения о его предстоящей на будущей неделе встрече с представителями Северной Кореи для обсуждения деталей второго саммита между США и КНДР.


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