В Британии нашли пиво, которому около 2,5 тысяч лет 2 3.02.2019, 19:37

Археологи вели раскопки на 33 участках, размещенных на 360 гектарах земли.

Остатки старейшего в истории Великобритании пива нашли случайно во время ремонта одной из дорог в Кембриджшире. Ученые допускают, что оно было сварено около 400 года до нашей эры, пишет «Вокруг света».

Археологи вели раскопки на 33 участках, размещенных на 360 гектарах земли. Это делает проект одним из самых масштабных в Великобритании. Ученые работали параллельно с бригадами, которые ремонтировали дорогу. Археолог Лара Гонсалес пояснила, что ее работу можно сравнить «с поисками иголки в стоге сена». Однако усилия вознаграждаются, когда удается найти что-то действительно значительное.

«Когда я смотрела на эти фрагменты под микроскопом, то знала, что это нечто особенное. Микроструктура этих остатков была сильно видоизменена процессом ферментации. А пузырьки воздуха были похожи на те, которые возникают во время кипения или брожения», — сказала Гонсалес.