В Гродно художник продавал портреты Путина и все закончилось конфликтом 7 3.02.2019, 19:51

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Фото: nn.by

Художник встретил отпор.

Один из городских художников продавал на центральной, Советской улице свои работы. Примечательно, что среди них было сразу несколько портретов Путина.

Произошел конфликт, причем уровень дискуссии был далек от художественного, пишет nn.by.

«Я подошел поинтересоваться, почему в Беларуси продаются портреты этого человека, — читатель сопроводил фото объяснением. — Художник отвечал, мол, что хочу — то и рисую. Но у меня свой взгляд, мы начали ссориться!».

Читатель признал, что художник позвал подмогу и смог отстоять картины с Путиным.