Бессмертный об угрозе для Украины: Удар РФ через Беларусь – это классика «совка» 1 3.02.2019, 20:01

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Роман Бессмертный

Украине важно подцепить Беларусь.

Россия может напасть на Украину со стороны Беларуси. Такое мнение в эфире "Радио Свобода" выразил экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

"Нужно помнить: каким бы ни был [президент РФ Владимир] Путин и российская армия, это все-таки "совок". И использование чужой территории – это то, чем всегда болел "совок". Обратите внимание, как они действуют в Сирии, на Кавказе, даже в Крыму – как там была проведена операция. Нанести удар с северных территорий через Беларусь – это классика "совка", – сказал он.

По словам бывшего посла, начиная с тактических инструментов и заканчивая стратегией, Украине "важно подцепить Беларусь".

"В последние два года Кремль в прямом и переносном смысле слова выкручивает руки, начиная от Лукашенко и заканчивая просто аппаратом, для того чтобы разместить или войска, или технику, или живую силу, или провести дополнительные учения. Это пример того, что этот "совок" в любом случае будет работать", – считает Бессмертный.

Послом Украины в Беларуси он был в 2010–2011 годы.