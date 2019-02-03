В Венесуэле продолжаются масштабные акции протеста 3.02.2019, 20:09

Десятки тысяч человек вышли на улицы с акциями протеста против Николаса Мадуро.

По всей Венесуэле в воскресенье, 3 февраля, проходят массовые акции протеста, участники которых призывают президента Николаса Мадуро подать в отставку, сообщает The Guardian, (перевод - korrespondent.net).

Участники акций протеста призывают Мадуро оставить президентский пост, так как многие страны признают легитимным главой страны Хуана Гуаидо.

Также протестующие выражают благодарность США, Израилю, Колумбии, Бразилии и другим странам, признавшим Гуаидо президентом Венесуэлы.