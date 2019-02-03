Чего хотят белорусы, пока Лукашенко мечтает о электромотоцикле 3.02.2019, 20:22

Тот случай, когда электротелегу ставят впереди лошади.

На недавней встрече с научными и научно-педагогическими работниками Александр Лукашенко расхваливал электромотоцикл, сделанный из китайских комплектующих, пишет «Салiдарнасць».

— То, что вы из Китая привезли, сделали там электромотоцикл и мне привезли для испытаний, это хорошо. Постоянно перемещаюсь где только можно на этом электрическом мотоцикле. Штука прекрасная. Но это китайское, кроме рамы, которую вы там сварили. А нам надо свое. Прежде всего, батарея, — рассказал Лукашенко.

Одна из улиц Слуцка

Архивное фото kurjer.info

Дело хорошее, слов нет. Вот только все ли желающие смогут ездить на «своем» электромотоцикле? И дело не только в его цене, которая может оказаться неподъемной для многих белорусов.

Судя по запросам жителей Минской области в адрес местных властей, не менее важной является проблема дорог, по которым будут ездить будущие счастливые обладатели мотоциклов.

Как рассказал журналистам председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко, во время последней прямой линии ему поступило немало жалоб на бездорожье.

БелТА приводит географию «дорожных» обращений:

— Жители одного из переулков Слуцка более 20 лет вынуждены сами заниматься благоустройством: подсыпать гравий, устранять ямочность. Насчет асфальтирования никакой реакции жители от местных властей и ответственных организаций не дождались. Аналогичная ситуация в деревне Копище.

В Жодино жильцы одного из многоквартирных домов с 2014 года ждут обещанную предприятием ЖКХ дорожку.

В деревне Осовец Вилейского района дорога прежде была сильно разбита многотонниками, обслуживавшими карьер, но и после его закрытия асфальт продолжает «месить» сельхозтехника.

Сильная ямочность в Большом Тростенце — а это почти Минск.

Кроме состояния дорог жителей региона беспокоят вопросы строительства школ и детских садов, водо- и теплоснабжения.

И это, видимо, далеко неполный список социально-бытовых проблем, решения которых ждут простые белорусы, пока сверху озвучиваются мечты о электромотоциклах.