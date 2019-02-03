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Трамп сохранит войска в Ираке, чтобы следить за Ираном

  • 3.02.2019, 20:32

Иран представляет серьезную угрозу для безопасности США.

Президент Дональд Трамп заявил, что планирует сохранить американское присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.

Об этом президент США заявил в программе "Face the Nation" на CBS в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

"Все, что я хочу, это иметь возможность смотреть. У нас есть невероятная и дорога военная база, построенная в Ираке. Она идеально расположена для того, чтобы наблюдать за всеми частями беспокойного Ближнего Востока", - сказал Дональд Трамп.

"Мы собираемся продолжать наблюдать, и мы собираемся продолжать видеть. Если есть проблемы, если кто-то хочет разработать ядерное оружие или другие вещи, мы будем знать об этом, прежде чем они это сделают", - продолжил глава Белого дома.

Трамп давно критикует присутствие США в Ираке, считая его "одной из самых больших ошибок, которые мы когда-либо делали".

Однако и президент, и некоторые его подчиненные давно утверждают, что Иран представляет серьезную угрозу для безопасности США.


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