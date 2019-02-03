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Минчанка: О зарплате в $500 и мечтать не стоит

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  • 3.02.2019, 20:43
  • 1,711
Фото: tut.by

Как живет семья в Минске на 825 рублей в месяц.

Контролировать настолько низкий доход, казалось бы, просто. Однако это заблуждение. Перечень базовых человеческих потребностей – еда, жилье, одежда и прочее – почти неизменный. А распределить малое количество финансов на эти потребности невероятно трудно.

Читательница рассказала Myfin.by, как семье удается выжить на такие деньги в столице.

Предыстория

Наша семья состоит из двух человек: меня и мужа. Нам по 24 года. Живем мы в Минске, жилье снимаем.

Контролем всех денежных потоков занимаюсь сама. Муж доверяет. Таким образом, кошелек у нас по сути один.

Почти все платежи совершаются или через Интернет-банкинг, или напрямую в магазине пластиковой картой. Все эти технологии очень помогают не простаивать в очередях в банках или у терминалов, а также не рыться в кошельке в поисках мелочи.

Мой муж – инвалид по зрению 3 группы, поэтому ему тоже удобнее оплачивать покупки с помощью «пластика».

Доходы семьи

Я работаю в одном из столичных университетов бухгалтером и приношу в семью в среднем – 450 рублей. Бывают месяцы, когда есть возможность заменить болеющего коллегу – тогда доход вырастает до 480-500 рублей. Но такие случаи редкие.

Муж сейчас учится заочно в литовском университете и поэтому работает в свободное от учебы время журналистом-фрилансером. В месяц стабильно зарабатывает около $100, или 215 рублей. Постоянную работу людям с ограниченными возможностями (пусть они молоды и умны) найти очень сложно – часто из-за упертости нанимателей. А если что-то и есть, то оплата приближена к минимальной заработной плате. Помимо этого муж ежемесячно получает пенсию по инвалидности в размере 160,66 рублей.

Итого семейный бюджет: 100$ и 610,66 рублей, или около 825 рублей.

Планирование семейного бюджета

План бюджета почти каждый месяц одинаковый. Различие может быть только в объеме денег, потраченных на средства бытовой химии – они покупаются по мере надобности в том объеме, чтобы не нуждаться в них как минимум три месяца.

Перечень обязательных расходов в месяц прост и однозначен:

съем квартиры – 200$;

оплата коммунальных расходов по жировке (берем в среднем) – 50 рублей;

оплата за газ в среднем – 4,90 рубля;

абонентская плата за городской телефон – 2,95 рубля;

оплата за свет (около 100 кВтч) – 15 рублей;

абонентская плата за Интернет в квартире – 19 рублей.

оплата коммунальных услуг

Это суперобязательные платежи, которые ни при каких условиях нельзя не заплатить: в общей сложности 200$ и 91,85 рубль. Или же в эквиваленте – около 522 рублей.

Так от всего дохода осталось 303 рубля.

Далее идут условные расходы за месяц:

оплата за мобильные телефоны для двоих – 40 рублей;

покупка еды – в среднем по 40 рублей на неделю – 160 рублей.

бытовая химия (если в доме она «наконец» закончилась) – около 20 рублей;

так в список попадают и транспортные расходы – около 10 рублей на талоны (поездки по городу на общественном транспорте) и 20 рублей на 2 поездки домой к родителям в другой город.

Еду закупаем один раз на неделю с доставкой Евроопт на 30-35 рублей, помимо этого среди недели можем докупать что-либо съестное по необходимости.

В свободном остатке (хотя каждый раз он бесследно исчезает) – 53 рубля. Эти деньги для разного рода расходов, которые носят случайный характер: лекарства, промтовары, канцелярия, косметика.

Конечно, про покупку какой-либо одежды или обуви не приходится даже думать – нужно или экономить свободный остаток бюджета, или же прибегать к помощи родителей.

За пределом бюджета

За пределом бюджета у нашей семьи совсем недавно образовавшаяся статья расходов – оплата индивидуальных курсов по английскому языку для учебы у мужа (ввиду плохого зрения ему необходим именно индивидуальный подход). Так, за месяц это в среднем 200$. Благо, это финансовое бремя несут родители мужа. Иначе мы бы не справились.

Помимо этого в пределах 70 рублей можем получать от родителей помощь в виде домашних закаток или купленной еды. Но этот так называемый натуральный доход не каждый месяц и не имеет постоянного характера.

Спасибо нашим так или иначе, но святым родителям!

Что в итоге?

Так как доходы и расходы относительно неизменны из месяца в месяц, то получаем следующее.

ДОХОДЫ:

моя зарплата – 450 рублей;

подработка мужа – 215 рублей;

пенсия по инвалидности мужа – 160,66 рублей;

помощь родителей – 70 рублей;

помощь родителей на индивидуальные курсы – 200$ или около 430 рублей.

ИТОГО: 1325,66 рублей.

РАСХОДЫ:

съем квартиры – 200$ или 430 рублей;

оплата коммунальных расходов по жировке (берем в среднем) – 50 рублей;

оплата за газ в среднем – 4,90 рубля;

абонентская плата за городской телефон – 2,95 рубля;

оплата за свет (около 100 кВтч) – 15 рублей;

абонентская плата за Интернет в квартире – 19 рублей;

оплата за мобильные телефоны для двоих – 40 рублей;

покупка еды – в среднем по 40 рублей на неделю – 160 рублей.

бытовая химия – около 20 рублей;

так в список попадают и транспортные расходы – около 10 рублей на талоны (поездки по городу на общественном транспорте) и 20 рублей на 2 поездки домой к родителям в другой город;

индивидуальные курсы английского языка - 200$ или около 430 рублей;

прочие расходы – 53 рубля.

ИТОГО: 1254,85 рублей.

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Выводы

Пока можно констатировать следующее.

Перспективы туманны. Супругу, учитывая физические ограничения, со стороны работодателей не приходится ждать предложений, адекватных экономическому положению в стране.

Размышлять об отпусках или романтических выходных можно лишь в перспективе родительских дач и огородов.

О пресловутом доходе в 1000 рублей не стоит и мечтать, ведь даже зарплата моих намного более опытных коллег, которые по 20 лет отработали в университете, не достигает желанной цифры. Вся надежда, как обычно, на собственные силы.


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