Журнал Esquire выбрал лучшие фотографии января 3.02.2019, 20:59

«Небесный коридор» в Китае, марсоход Yutu-2 и заснеженная вершина вулкана Везувий.

Каждый месяц фоторедактор Esquire выбирает 10 самых интересных фотографий месяца. В подборке января — «небесный коридор» между небоскребами в Китае, впервые в истории приземлившийся на темную сторону Луны марсоход, команда Ватикана по бегу и не только.

Японский парикмахер Мегуми Такейши выстригает узор на шерсти верблюда перед Фестивалем верблюдов в Биканере в индийском штате Раджастан на севере страны, 10 января 2019

На фото видна конструкция несущей стены «небесного коридора» на небоскребах бизнес-центра Раффлз-сити в Чунцине, Китай. Проект был успешно завершен в этом месяце. 16 января 2019

Спортсмены из Команды атлетов Ватикана бегут на фоне базилики Святого Петра, 10 января 2019

Люди несут новогодние елки в пункт переработки, Харлем, Нидерланды, 3 января 2019

Марсоход Yutu-2, снятый посадочным аппаратом зонда Chang’e-4 на Луне, 11 января 2019. В январе Китай объявил, что миссия аппарата Chang’e-4, который должен был впервые в истории сесть на темную сторону Луны, прошла успешно.

мотоциклист Хосе Игнасио Флоримо Корнейо пытается справиться с песками пустыни в Перу, где проходит часть трассы ралли в этом году, 15 января 2019

Камбоджийцы на параде победы в Национальном олимпийском стадионе в Пномпене, Камбоджа. В этом году страна отмечает 40-летний юбилей со дня освобождения от кровавого режима Красных кхмеров в 1979 году, 7 января 2019

Уборка снега в номерах отеле Saentist в Швегальпе, Швейцария, 11 января 2019. По сообщениям полиции, три человека в городе получили легкие ранения из-за схода лавины в этот день.

Птицы на одном из кортов Открытого чемпионата Австралии по теннису, 17 января 2019