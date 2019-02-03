Елена Маслюкова: Власть цинично прячется за детей 3.02.2019, 21:10

Елена Маслюкова

Светлогорское табу на мирные собрания пройдет проверку в ООН.

Правозащитница из Светлогорска Елена Маслюкова обратилась с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. На международном уровне она подняла вопрос, почему в 70-ти тысячном городе невозможно публично выразить протест, связанный с экологической проблемой города, пишет «Гомельская весна».

В прошлом году Елена дважды заявляла мирные собрания в районном центре и в обоих случаях получала отказы. Дело в том, что в городе принято решение, по которому митинговать разрешено в единственном месте на стадионе «Бумажник». В других местах запрещено, ослушавшиеся власть рискуют попасть под санкции - крупный штраф или арест до 15 суток.

9 сентября прошлого года Елена Маслюкова несанкционированно собрала людей на центральной площади Светлогорска по проблеме, связанной с экологической ситуацией в городе. Люди пришли в медицинских масках и с воздушными шарами зеленого цвета. Районный суд "выписал" ей за это штраф, превышающий среднюю зарплату в районе, а если быть точным 612 рублей.

«Фактически в нашем городе на право каждого о свободе мирных собраний и публичном выражении мнения наложено табу», - заявляет правозащитница.

«Власть посылает нас митинговать на стадион, а когда мы соглашаемся, оказывается для нас и там нет места, в обоих случаях по информации чиновников там якобы проводились детские мероприятия. Иными словами, власть цинично прячется за детей, запрещая нам взрослым вслух обсуждать экологическую проблему города, связанную с китайским заводом беленой целлюлозы», - добавила Е. Маслюкова.

Правозащитник Леонид Судаленко говорит, хотя в январе текущего года в силу вступили так называемые «косметические» поправки в базовый закон о массовых мероприятиях, позволяющие в некоторых случаях не просить разрешение на проведение мирных собраний, тем не менее, с его слов, ситуация все равно полностью находится под контролем и табу чиновников.

«Известно, что у нас запрещается проводить несколько мероприятий в одном и том же месте. В Светлогорске таким местом определен стадион, на котором всегда что-то проходит – если не тренировки спортсменов, так детские праздники, которые власть организовывает, чтобы не дать собраться противникам завода беленой целлюлозы. Получается замкнутый круг, право вроде есть, а реализовать его невозможно», - отметил правозащитник.

В жалобе в КПЧ ООН Елена Маслюкова кроме установления нарушений ее прав на мирное собрание и выражения мнения просит обязать белорусское правительство изменить базовый закон и решение местных властей о массовых мероприятиях таким образом, что бы каждый имел на практике возможность публично выступать в защиту общественных интересов.