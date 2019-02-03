Зачем Москва устроила религиозный шабаш Дмитрий Тымчук

3.02.2019, 21:18

Дмитрий Тымчук

У РПЦ обострился главный комплекс.

Современный рашизм, как известно, понятие многогранное. В его основе лежит мания имперского величия и зацикленность апологетов "русского мира" на особой роли "матушки-России" в мировой истории, культуре, а также всемирном православии.

Российская православная церковь, как государственный институт, всегда была проводником этих самых имперских идей. Очень хорошо у России также развито умение навешивания ярлыков и зеркального проецирования своей сути на оппонентов, дабы самих в подобном не обвинили.

Примечательно, что в контексте проведения в России "торжественных мероприятий" в связи с празднованием 10-летия (!!!) избрания на престол главы РПЦ патриарха Кирилла, в Москву были приглашены главы и представители всех поместных церквей кроме Константинопольской. Во время "торжественного спича" руководство РПЦ, конечно же не обошло стороной украинский Томос об автокефалии, не забыв при этом упомянуть о "постоянном обострении политической обстановки в Украине, начиная с 2014 года" и озвучиванием иных, уже набивших оскомину, пропагандистских штампов вроде разгула антисемитизма и нацизма в Украине, раскольников и т.д и т.п.

Исходя из риторики выступлений и утвержденной Кремлем "программы", результатом встречи сюзерена (Кирилла) с верными ему вассалами будет "единогласное принятие решения", подписание и публикация совместного заявления, в котором РПЦ заявит про осуждение всеми присутствующими представителями церквей действий Варфоломея относительно Украины.

Иными словами, Москва попытается "изолировать" главу Вселенского Патриархата от остального православного мира в надежде, что тот пойдет на уступки и откажется от дальнейшей поддержки объединения православия в Украине. В этом контексте, стоит отметить, что авторитет и исключительная роль Вселенского Патриархата во всемирном православии сомнению не подлежит, но только не для российского политического (считай религиозного) бомонда, с давно слетевшей с катушек манией величия.

Мечтам кэгэбешного начальства над табачным олигархом, большим любителем яхт и роскоши патриархом Кириллом не суждено сбыться. Представителей Вселенского Патриархата на мероприятии вполне ожидаемо не было, что и неудивительно. Ведь посещение этого шабаша и фарса, из которого российские пропагандистские СМИ лепят очередное "событие века" было бы просто неразумным. Одно лишь присутствие "глав иностранных государств" уровня Додона, который не скрывает своей откровенной пророссийской ориентации, достаточно для того, чтобы констатировать, что мероприятие носит очень "узкую" целевую аудиторию и ориентировано, в первую очередь, на внутреннюю публику и на верных сателлитов Кремля и РПЦ.

Все действия по непризнанию каноничности Православной церкви Украины и попытки нивелировать и принизить роль Вселенского Патриархата в современном православном мире, свидетельствуют лишь о собственной маргинализации и еще большем обострении главного комплекса РПЦ - невозможностью стать тем самым "православным Ватиканом", роль которого уже столетиями и законно принадлежит исключительно Константинополю.

Дмитрий Тымчук, "Главред"