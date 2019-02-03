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Министр Карпенко анонсировал изменение формы экзаменов для выпускников школ

  • 3.02.2019, 21:25
Игорь Карпенко

Школьники будут сдавать тесты вместо выпускных экзаменов?

Министр образования Игорь Карпенко анонсировал изменение формы экзаменов для выпускников школ. Об этом он рассказал в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, пишет tut.by.

Карпенко отметил, что программы в средней школы близки к оптимальным. «Вместе с тем мы увидели, что есть проблема, что не каждый учитель в полной мере готов реализовывать эту программу. Стоит вопрос о том, что надо серьезно заняться повышением квалификации учителей», — заявил министр.

Он напомнил, что до 1 сентября нужно издать еще 73 учебника и линейка под новую программу будет завершена.

«И посмотрим на систему аттестации школьников. Сегодня это одна из форм загрузки учащегося. Допустим, 11-й класс, выпускники — сдают 4 экзамена, причем все экзамены проходят в совершенно иной форме, чем вступительная кампания в вузы», — заявил министр.

При этом Карпенко подчеркнул, что изменения не будут «как гром среди ясного неба», их обсудят и проработают с педагогической общественностью.

Чтобы изменить форму аттестации, надо хотя бы год-два, уточнил он.


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