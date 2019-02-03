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Арестованы российские моряки, задержанные с тоннами кокаина

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  • 3.02.2019, 21:40
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Суд в Кабо-Верде отправил под стражу 11 российских моряков.

Российское посольстве в Кабо-Верде сообщает, что на время следствия арестованные будут находиться в тюрьме города Прая. Официальное обвинение им ещё не предъявили, но подозреваются они в контрабанде наркотиков, сообщает «Радио Свобода».

31 января власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. Все они находились на грузовом судне, следовавшем под флагом Панамы в Марокко.

Судно было вынуждено сделать остановку в порту Прая из-за кончины одного из членов экипажа. Прибывшая задокументировать смерть полиция обнаружила на борту корабля 9,5 тонн кокаина.


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