Владимир Самсонов занял второе место в Кубке Европы по настольному теннису 3.02.2019, 21:51

Владимир Самсонов

Белорус в драматичном матче уступил немцу Дмитрию Овчарову.

В финале Кубка Европы, который завершился в швейцарском Монтре, белорус Владимир Самсонов в семи партиях уступил немцу Дмитрию Овчарову со счетом 3:4. Отметим, что в заключительном сете наш спортсмен при счете 10:8 не реализовал два матч-бола, после чего проиграл сопернику четыре очка кряду, пишет «Прессбол».

Д.Овчаров (Германия) — В.Самсонов (Беларусь) — 4:3 (6:11, 11:8, 11:3, 14:16, 6:11, 11:7, 12:10)