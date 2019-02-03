Израиль начал строить умную стену на границе с сектором Газа 3.02.2019, 22:01

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Стена предотвратит проникновение террористов из Газы на территорию страны.

Израиль приступил к возведению стены на границе с сектором Газа. "Заградительное сооружение будет препятствовать проникновению террористов из сектора Газа на территорию Израиля", - заявил в воскресенье, 3 февраля, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает "Немецкая волна".

Израильское министерство обороны сообщило, что забор будет проходить вдоль законченного подземного заграждения, предназначенного воспрепятствовать строительству тоннелей боевиками движения ХАМАС. Защитный барьер из оцинкованной стали высотой 6 метров будет проложен на протяжении 65 километров вдоль границы с палестинской территорией.

Умная стена станет завершающей частью комплекса, в который входят подземные заграждения и трехслойный морской барьер.