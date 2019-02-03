«Вместо зеленого газона у нас будет чужая стоянка» 3.02.2019, 22:37

Гомельчане пытаются остановить строительство 11-этажки.

Уже на второе в этом году собрание вышли жители пяти домов на улице Быховской в Гомеле. Скрывать возмущение – невозможно, когда на придворовой территории развернулась строительная площадка, сообщает «Белсат».

Из паспорта объекта жители окрестных домов узнали, что строят здесь – 11-этажку. Она должна появиться на месте зеленой зоны во дворах, где уже вырубили около 20 деревьев. Также проект предусматривает не менее 44 парковочных мест, которые также заберут площадь придворовой территории.

Как отмечают местные жители, мест для застройки в Гомеле – достаточно. Но несмотря на это, администрация района решила обеспечить жителей будущего элитного дома лучшей инфраструктурой – поликлиниками, школами и детскими садами.

На сегодня жители домов на улице Быховской собрали уже около 300 подписей за отмену строительства, которые направили в Гомельский горисполком, aдминистрацию Лукашенко и Комитет государственного контроля.