Лукашенко предложит Путину заводы белорусского ВПК? 1 3.02.2019, 22:43

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МЗКТ может стать разменной монетой между диктатором и главой Кремля.

Лукашенко и Путин договорились встретиться «в ближайшее время». В Минске полагают, что Москва намерена оживить приватизационные проекты. Первым из них может стать продажа России контрольного пакета акций Минского завода колесных тягачей, пишет ng.ru.

Внимание белорусской общественности приковано к предстоящей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. На днях пресс-служба белорусского Лукашенко сообщила, что стороны «обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года».

В декабре Путин и Лукашенко встречались трижды (последний раз 25 декабря), однако так и не смогли договориться по основному вопросу.

Условия поставки российской нефти на белорусские НПЗ в рамках реализации Россией налогового маневра в нефтяной сфере урегулированы не были. Его суть в том, что экспортная пошлина на нефть обнуляется, а налог на добычу полезных ископаемых повышается. По его окончании Беларусь вынуждена будет покупать нефть у России по мировой цене. РФ своим нефтепереработчикам возросшие из-за маневра затраты компенсирует из государственного бюджета.

В Минске ссылаются на интеграционные договоренности о равных условиях хозяйствования и утверждают, что разные цены на нефть их нарушают. Белорусская сторона согласна на любой вариант, который обеспечит одинаковую стоимость нефти для белорусских и российских НПЗ, включая получение компенсации из российского бюджета. Российская сторона устами премьер-министра Дмитрия Медведева заявила, что компенсация может предоставляться только своим предприятиям, и предложила углубить интеграцию.

Результатом последней декабрьской встречи Путина и Лукашенко стало создание совместной рабочей группы, которая проанализирует союзные договоренности на предмет нереализованных планов, которые еще можно осуществить. Правда, за месяц, который прошел с того времени, белорусская сторона не единожды заявляла, что из-за создания Евразийского экономического союза многие договоренности «союзного государства» Беларуси и России потеряли актуальность, поскольку они поглощены законодательством нового интеграционного образования. Что касается введения единой для «союзного государства» валюты, то Беларусь не против такой идеи при условии, что валюта должна быть наднациональной.

Кроме того, в январе правительство Беларуси анонсировало планы снова разработать «дорожную карту» реформ. По мнению местных экспертов, такие намерения, как правило, предшествуют обращениям правительства за внешним финансированием. Беларусь может возобновить переговоры с МВФ о кредитной программе, чтобы компенсировать потери от налогового маневра РФ.

Аналитики убеждены, что Александр Лукашенко не будет делиться властью и идея создать рабочую группу, которая будет анализировать союзные документы, – не более чем попытка похоронить его под ворохом разговоров и переговоров.

Анализируя деятельность российского посла в Минске Михаила Бабича, эксперты говорят о том, что сейчас в повестку дня могут вернуться уже несколько позабытые совместные приватизационные проекты. Так, Михаил Бабич посетил Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и ОАО «Пеленг», где встретился с главой Госвоенпрома Беларуси Романом Головченко.

Затем посетил Гомсельмаш. Как сообщалось, 90% продукции МЗКТ идет в Россию. На тягачах завода базируются оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400, колесные варианты экспортных ЗРК «Тор» и «Бук» и др. Попытка России заменить белорусскую продукцию своей («Платформа-О» КамАЗ), по мнению экспертов, не удалась. «Нынешний визит Михаила Бабича на МЗКТ дает основания полагать, что в военно-политическом руководстве России осознают невозможность в ближайшее десятилетие обойтись без минских колесных шасси и тягачей», – считает военный эксперт. Потому в повестку дня вновь может вернуться вопрос о продаже контрольного пакета акций ОАО «МЗКТ» российской стороне.