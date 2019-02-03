Трамп заявил, что отклонил просьбу Мадуро о встрече 3.02.2019, 22:51

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США не признают узурпатора президентом Венесуэлы.

По словам Трампа, президент Венесуэлы Николас Мадуро, законность избрания которого не признали США и ряд других стран, несколько месяцев назад попросил его о личной встрече и получил отказ, сообщает "Гордон".

"Я отказался, потому что в Венесуэле происходит так много действительно ужасных вещей. Это была самая богатая страна региона, которая была очень важной частью мира. А теперь вы смотрите на нищету, вы смотрите на страдания, вы смотрите на преступления, вы смотрите на все происходящее", – подчеркнул он.

10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента Венесуэлы. 15 января подконтрольный оппозиции парламент объявил Мадуро узурпатором.