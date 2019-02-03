Белорусы Филадельфии почтили память Тадеуша Костюшко 3.02.2019, 22:55

ФОто: facebook.com

Белорусская диаспора вспомнила о великом земляке.

В Филадельфии состоялась акция памяти, посвященная 273-й годовщине со Дня рождения национального героя Беларуси Тадеуша Костюшко. Об этой в «Фейсбуке» сообщил общественный активист Вадим Васильев.

Неравнодушные белорусы Филадельфии возложили цветы и зажгли поминальные свечи у монумента великого земляка.

Напомним, cудьба национального героя Беларуси была напрямую связана с городом Филадельфия. Тадеуш Костюшко возводил укрепления города, где в то время заседал Второй Континентальный конгресс.