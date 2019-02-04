Пентагон направил войска на границу с Мексикой 4.02.2019, 8:05

Иллюстрационное фото Sgt. Shiloh Capers

Общее число военных, оказывающих помощь пограничникам, составит примерно 4350 человек.

Пентагон направляет 3750 военнослужащих на границу с Мексикой. Они будет находиться там в течение трех месяцев, оказывая помощь пограничникам, заявило в воскресенье Минобороны США, передает «Голос Америки».

Размещение этих военнослужащих на границе увеличит общее количество военных, помогающих пограничной службе, приблизительно до 4350 человек, сообщило военное ведомство США. Вновь прибывшие части проведут на границе 90 дней.

Первое существенное увеличение личного состава размещенных на границе войск Пентагон одобрил в октябре прошлого года – незадолго до промежуточных выборов в Конгресс.

О последнем увеличении контингента объявил и.о. министра обороны Патрик Шэнахан. Как отмечается в заявлении конгрессмена Адама Шиффа, возглавляющего Комитет Палаты представителей по военным делам, о плане направить на границу большее количество военнослужащих было впервые объявлено в четверг.