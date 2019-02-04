Навальный против Путина: битва за Петербург Федор Крашенинников, «Немецкая волна»

4.02.2019, 9:32

Алексей Навальный

В северной столице РФ Кремль попадает в политический цугцванг.

В 2019 году в России пройдут прямые выборы глав 16 субъектов, но уже сейчас понятно, что самые интересные из них предстоят в Санкт-Петербурге, где осенью, помимо губернатора, будут избирать 1575 депутатов в 107 муниципалитетах.

Санкт-Петербург - не просто второй по величине город России, это один из заметных центров протестной активности. И если на прошлых выборах исполнительной власти удавалось добиваться своего не только на голосовании по кандидатуре губернатора, но и почти во всех муниципальных округах, то с появлением новых коммуникационных технологий, организационных навыков и, самое главное, с учетом общего ухудшения социально-экономических показателей и упадка доверия к власти в стране перед петербургской оппозицией открываются новые возможности.

Помимо прочего, выборы в родном и во всех смыслах важном для Путина городе имеют большое символическое значение. Поражение исполнительной власти на них - это в любом случае удар по президенту. Поэтому вполне естественно, что о готовности поучаствовать в кампании заявил Алексей Навальный, объявивший в конце января "битву за Петербург".

"Битва за Санкт-Петербург"

Казалось бы, о выборах в России всё давно известно и еще совсем недавно сам Навальный призывал бойкотировать их. Но ситуация в стране меняется стремительно, и то, что еще год- два назад казалось бессмысленной тратой сил, в 2019-м может оказаться работающей политической технологией.

И.о.губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов - типичная фигура путинской эпохи: не имея никаких талантов к публичной политике, он может рассчитывать только на популярность Путина среди населения и административный ресурс, а странными заявлениями и несуразными инициативами скорее ухудшает свое положение. Если в недавнем прошлом такие кандидаты безусловно побеждали, то с осени прошлого года тенденция начала меняться и уже сейчас нет никаких оснований считать, что в Санкт-Петербурге не может быть так, как было во Владивостоке, Хабаровске или Владимире. Тем более, если протестное голосование будет еще и управляемым, а именно к этому сводится предлагаемая Навальным концепция работы оппозиции на выборах.

Нет никаких сомнений, что к участию в петербургских выборах не допустят ни одного имеющего объективные шансы на победу кандидата, но заявление Навального, что своим кандидатом он считает "второй тур", ломает привычные методики работы власти. Если к осени не будет продемонстрировано никаких экономических и политических достижений, которые значительно повысили бы доверие население к власти, а оппозиционная агитация сработает, то Александр Беглов может не только выйти во второй тур с совершенно случайным кандидатом, но при совсем уж неудачной для власти конъюнктуре еще и проиграть ему.

Политический цугцванг

Что касается муниципальных выборов, то тут предложение Навального выглядит вполне работающим: в каждом округе ориентироваться на самого сильного противника кандидата от власти, не обращая внимания на его партийную принадлежность и позиции по всем остальным вопросам.

Почему кандидатам от других политических сил может быть выгодно работать с Навальным, тоже вполне понятно: в отличие от остальных политиков, желающих выступать в роли объединителей оппозиции, у него есть и работающая сеть активистов, и опыт привлечения финансовых ресурсов, и опыт организации массовых протестов и больших политических кампаний, а самое главное - отлаженная система коммуникации со сторонниками, которая позволит проинформировать их о ситуации в каждом округе. А так как округа на муниципальных выборах небольшие, на исход голосования во многих случаях действительно может повлиять каждый голос.

Для догматиков и пуристов всех мастей "умное голосование" в Санкт-Петербурге даст множество поводов обвинить Навального в политической неразборчивости и поддержке неприятных и откровенно одиозных кандидатов - а такие, несомненно, будут. Но если рассуждать технологически, то Навальный действует совершенно правильно: в современной России все нити реальной власти находятся в руках чиновников, а итоги голосований, и приятные и неприятные для власти, остаются в информационной повестке совсем недолго. Поэтому важно не то, кто и с каким процентом в каком округе победит или проиграет, а то, насколько сильной встряской для исполнительной власти в Петербурге и Москве станет сам процесс подготовки и проведения выборов, а также их общий результат.

Навальный предлагает не просто поучаствовать в очередных выборах, а методично создать для власти стрессовую ситуацию, при которой она будет вынуждена вести всю кампанию в режиме цугцванга: если не пустить на выборы оппозиционных кандидатов, будут массовые протестные акции, а если пустить, может быть утрачен контроль исполнительной власти над муниципальными собраниями. Но самое главное – целенаправленная и координированная активность оппозиции может привести ко второму туру губернаторских выборов в Санкт-Петербурге, что будет очевидным поражением не только Смольного, но и Кремля, не столько Беглова, сколько Путина.

Федор Крашенинников, «Немецкая волна»