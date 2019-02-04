WSJ: Трамп обновил командование армии США 4.02.2019, 9:36

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Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Будет назван новый командир корпуса морской пехоты и главы американских штабов в Европе и Африке.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп в ближайшие недели объявит о назначении новых командующих американской армией и Военно-морскими силами, а также корпусом морской пехоты. Об этом сообщают источники газеты The Wall Street Journal (перевод – РБК). По их словам, Трамп также назовет вероятных преемников командования штабов американских войск в Африке и Европе.

Командующие служат на вышеперечисленных постах ограниченное количество времени, новые назначения должны быть одобрены Сенатом, который, как ожидается, не будет препятствовать выбору Трампа.

Генерал Джеймс Макконвилл должен заменить на посту начальника Сухопутных войск США Марка Милли, ранее генерал был его заместителем. Адмирал Билл Морэн, вероятно, возглавит Военно-морские силы страны вместо адмирала Джона Ричардсона.

Также Трамп рассматривает несколько кандидатур на пост командира корпусом морской пехоты США: эту должность могут занять генерал-лейтенанты Дэвид Бергер, Джордж Смит, Льюис Крэпаротта, Джозеф Остерман и Брайан Бордо. Сейчас главой американских морпехов является генерал Роберт Неллер.

Новым главой Командования специальных операций Вооруженных сил США может стать генерал-лейтенант Ричард Кларк, пост главы Центрального командования должен занять генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, а главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе может стать генерал Тод Уолтерс. Последний сейчас командует американскими Военно-воздушными силами в Европе и Африке.

Кроме того, американский лидер выбирает одного из двух кандидатов на пост вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Речь идет об адмирале Джеймсе Фогго и генерале ВВС Джоне Хайтене, который сейчас возглавляет военное ядерное командование Штатов. Новым командиром американских сил в Африке должен стать генерал армии Стивен Таунсенд.