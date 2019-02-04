Экономист: Пока в Беларуси ловят «тунеядцев», многие страны вводят безусловный доход для граждан 12 4.02.2019, 9:48

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Фото: onliner.by

Безусловный базовый доход получают даже жители Кении.

Об этом в статье на сайте onliner.by пишет экономист Катерина Борнукова — академический директор Центра экономических исследований BEROC и визитирующий профессор Киевской школы экономики. Имеет степень PhD in Economics (кандидата экономических наук) Мадридского университета Карлоса III:

- В тот момент, когда мы увлеченно обсуждаем, стоит ли наказывать тунеядцев рублем или нет, все больше стран задумывается о том, чтобы раздавать деньги всем своим гражданам без исключения. Давайте сегодня посмотрим, что из себя представляет концепция таких платежей и почему она кажется привлекательной для экономики многих социально ориентированных государств, особенно в уже обозримом будущем.

Итак, называется все это «безусловный базовый доход» и предполагает регулярную выплату государством определенной суммы денег каждому гражданину страны. Как правило — на регулярной, ежемесячной основе, с рождения и до смерти. Выплаты производятся всем членам сообщества вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

Философия такого подхода базируется на нескольких принципах. Первый — уже доказан факт, что у многих людей, получающих пособие по безработице, снижается мотивация искать себе работу. Конечно, в белорусских реалиях это слабо работает, но если взять, к примеру, такие развитые страны, как Германия или США, то мы увидим, что очень многие безработные стараются всеми силами сохранить свой статус, воспринимая его как благо. Ведь если человек находит работу, он теряет пособие по безработице. В случае же если одну и ту же сумму будут получать буквально все граждане страны, подобная выплата потеряет свою привлекательность, потому как будет восприниматься как норма. Мало того, работающие люди, получающие безусловный доход, также не будут чувствовать себя обделенными и содержащими тунеядцев.

По сути, введение безусловного базового дохода, хоть это и звучит парадоксально, убирает один из существенных поводов не работать, и это, несомненно, хорошо и для экономики, и для человека, который реализуется социально.

Второй принцип вам также наверняка понравится. Он заключается в том, что распределение различных социальных выплат — очень забюрократизированная процедура, причем достоверно определить справедливость той или иной пенсии/пособия, как и их размеры, очень сложно. Безусловный базовый доход полностью убирает эту проблему. Он упраздняет пенсии, государственные стипендии, пособия по безработице, декретные, льготы на оплату ЖКХ и другие специфические выплаты. Все они заменяются единственным, равным для всех ежемесячным платежом. Огромный штат чиновников становится попросту не нужен: деньги, которые раньше расходовались на бюрократическую машину, теперь можно потратить с большей пользой, например распределить по карманам своих граждан.

И наконец, если побыть немного идеалистами, то можно вспомнить, что, отдавая напрямую и косвенно налогами значительную часть своих доходов государству, мы вполне можем рассчитывать, что они не просто будут потрачены, а вложены с умом. Например, в госпредприятия, которые вполне могли бы давать прибыль, процент от которой мы, граждане страны, а значит — владельцы этих предприятий, могли бы получать. Но это — самый хлипкий аргумент, потому как на сегодняшний день общемировая практика показывает, что государство — весьма слабый собственник, поэтому рассчитывать на большие доходы от него сложно. Ситуация в нашей стране это подтверждает: мы скорее платим (причем немало) за содержание госпредприятий, и рассчитывать на доходы от большинства из них могут, повторюсь, только идеалисты.

Если вы слышали о подобном эксперименте, то наверняка знаете, что его реализовали в Финляндии. Сегодня часто можно услышать, что государство там уже давно раздает деньги своим гражданам. На самом деле это не совсем так. Эксперимент с безусловным базовым доходом проходил там в 2017—2018 годах и распространялся не на всю страну, а только на 2000 безработных счастливчиков. Главная цель эксперимента заключалась в том, чтобы узнать, как повлияет новая финансовая парадигма на поведение таких людей.

К сожалению, результаты эксперимента неизвестны, так как обрабатываются до сих пор. Но есть данные о схожих (пусть и не таких масштабных) экспериментах в других странах. Оказалось, что появление безусловного базового дохода все же немного снижает занятость граждан, но в основном это коснулось либо молодых людей, которые выбрали возможность продолжить учебу, либо молодых женщин, которые позволили себе больше времени проводить с маленькими детьми. То есть с социальной точки зрения изменения произошли как раз не в худшую, а в лучшую сторону, в будущем они наверняка положительно повлияли бы на качество работоспособного населения.

Также было отмечено, что у людей, живущих в таких условиях, значительно улучшилось психическое здоровье, отчетливо сократилось количество депрессий и связанных с ними осложнений, что естественно, когда человек уверен в своем обеспеченном будущем несмотря ни на что.

Безусловный базовый доход в Финляндии составлял 560 евро. В принципе, это была сумма, которая покрывала минимальные расходы на проживание одного человека и составляла всего 20% от средней заработной платы в стране. При этом размер нового вида выплат был все же немного больше, чем размер пособия по безработице.

Понятно, что в идеале размер безусловного базового дохода, например, в Беларуси должен составлять как раз сумму, близкую к прожиточному минимуму. Сегодня он у нас в стране достигает почти 220 рублей. Конечно, выжить на эти деньги будет трудновато, поэтому я бы скорее привязывалась к размеру средней пенсии, которые по сути позволяют просто существовать, причем при условии, что у человека есть где жить. Это значит, что сумма была бы близка к 380 рублям...

Не претендуя на высокую достоверность, я очень грубо прикинула, что подобный безусловный базовый доход «съест» около 35% нашего ВВП. Сегодня через ФСЗН мы распределяем примерно 12% ВВП. Это значит, что для того, чтобы достичь подобного размера выплат на каждого гражданина страны, нам придется увеличить ФСЗН в три раза. Давайте при этом учтем значительную экономию на бюрократическом аппарате, но в любом случае окажется, что налоги придется поднять как минимум вдвое. В результате наименее выгодно это будет людям, которые получают высокий доход — им придется платить еще более высокие налоги.

Кстати, именно поэтому, когда референдум о введении безусловного базового дохода проходил в Швейцарии, граждане страны проголосовали против. Образно говоря, швейцарцы не захотели содержать тунеядцев.

Получается, идея о том, что каждый гражданин страны может рассчитывать на равные ежемесячные выплаты, — красивая сказка? Не совсем.

Теперь немного о будущем. Истории про то, что роботы, нейросети и прочие достижения прогресса очень скоро заменят на рабочем месте немалую часть человечества, звучат как достаточно близкая перспектива. В этом случае еще бóльшая часть дохода будет аккумулироваться у еще более узкого круга людей. Вопрос о том, как заработать на хлеб остальным (в буквальном смысле этого слова), также будет становиться все более актуальным.

Многие экономисты уверены, что позитивные тенденции, связанные с введением безусловного базового дохода, станут видны в отдаленной перспективе — общество станет здоровее, образованнее, самостоятельнее, продуктивнее. Но доказать это только предстоит. Как бы то ни было, интерес к этой теме велик, долгосрочные эксперименты запускаются в нескольких странах, среди которых не только обеспеченная Германия, но и ряд африканских государств, а также Индия. Некоторые жители Кении уже получают безусловный базовый доход. Как это на самом деле скажется на их жизни, мы узнаем только лет через десять.