«Кто вернет здоровье мне и рабочим?»: бунт монтера из Витебска 13 4.02.2019, 10:41

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Скриншот из видео

Электромонтер Витебского мясокомбината требует расследовать нарушения на предприятии.

Электромонтер Витебского мясокомбината рассказал о нарушениях закона администрацией. Он обратился к директору предприятия и в Следственный комитет с требованием о проведении расследования, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Кто вернет здоровье мне и тем людям, которые на протяжении многих лет работали во вредных условиях, дежуря по 12 часов в помещениях с большим электромагнитным излучением? - спрашивает автор видео. - Не экономьте на здоровье людей, не покрывайте нарушения закона администрацией, принимайте меры по улучшению условий».

Работник заявил о давлении, которые оказывалось на него со стороны руководства электроцеха предприятия и призвал своих коллег к солидарности.