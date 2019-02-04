Грузия заявила о поддержке Хуана Гуайдо 2 4.02.2019, 10:49

ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: ZUMA / TASS

Премьер-министр Бахтадзе назвал правительство Мадуро нелегитимным.

Грузия объявила о поддержке демократических сил в Венесуэле, добивающихся свержения президента этой страны Николаса Мадуро. "Мы еще в 2018 году заявили, что режим Мадуро не был легитимно избранным. Мы еще в прошлом году заявили об этом очень принципиально. Естественно, после того, как наши друзья и стратегические союзники приняли очень принципиальное решение, мы зафиксировали очень твердую позицию", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в эфире Первого грузинского телеканала в понедельник, 4 февраля, сообщает dw.com.

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Бахтадзе отметил, что на позицию Грузии по Венесуэле повлияло признание этой страной независимости мятежных грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия.

"Мы - на стороне цивилизованного мира. К этому добавилось и то, что этот режим вышел за пределы международного права и еще раз нарушил его, когда признал наши исторические территории, которые сейчас оккупированы. То, что происходит сегодня в Венесуэле, является еще одним примером того, что ни одна политическая сила не может идти против международного права", - заявил премьер-министр Грузии. Бахтадзе выразил уверенность, что в Венесуэле все закончится победой демократии и демократических сил.

На фоне массовых протестов в Венесуэле председатель парламента этой страны Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным президентом. Его почти сразу же признали США, Канада и большинство государств Латинской Америки. Страны ЕС ультимативно потребовали от Мадуро объявить к 4 февраля новые выборы, пригрозив в противном случае также признать Гуайдо.