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Беларусь стала лидером по росту цен на бензин в Европе

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  • 4.02.2019, 11:03
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Cпециалисты изучили ситуацию в 33 европейских странах, а также в Казахстане.

Несмотря на то, что стоимость бензина в Беларуси по сравнению с большинством европейских стран невысокая, по показателю роста цен и доступности топлива (с учетом зарплат) нашу страну можно причислить скорее к аутсайдерам, пишет «Ежедневник».

Исследование провело агентство РИА Рейтинг, специалисты которого изучили ситуацию в 33 европейских странах, а также в Казахстане.

Авторы рейтинга отмечают, что в большинстве государств цены на бензин снизились. Наиболее существенно бензин подешевел на Кипре (12,3%), в Венгрии (9,4%) и Словении (8,7%).

Рост цен зафиксирован лишь у семи участников исследования. Наиболее резкий скачок произошел в Беларуси, где по сравнению с началом 2018 года цена бензина увеличилась на 19,7%. На втором месте — Россия (9,7%), на третьем Украина (7,5%). .

В рейтинге также исследуется доступность бензина. Последнее место занимает Украина, жители которой могут приобрести лишь 247 литров топлива, что в 12 раз меньше лидирующего Люксембурга, и в 3,3 раза меньше, чем в России. Беларусь наряду с Румынией, Болгарией и Латвией оказалась по этому показателю в аутсайдерах.

Что касается абсолютных цифр, то самая низкая стоимость 95-го бензина отмечена в Казахстане, где в пересчете на российскую валюту литр стоит 30,9 рубля. На втором месте Россия (45 рублей за литр), на третьем – Беларусь (46,9 рубля), далее - Украина (72,1 рубля). Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы тоже с относительно невысокими ценами на топливо.

Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.


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