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Фотофакт: Выдра пришла полакомиться рыбой к шиловичскому рыбаку

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  • 4.02.2019, 11:28
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Черная выдра абсолютно не боится людей.

В прошедшие выходные житель деревни Шиловичи Слонимского района Евгений рыбачил на местной затоке, пишет «Газета Слонімская».

Просверлил лунку, закинул удочки и стал ждать. Вместе с ним улов поджидала и черная выдра, которая, по словам местных, живет недалеко от этих мест.

«Наш сын Женя сделал это фото, — рассказывает Светлана Петровна, мама рыбака. — Пошел он на затоку, у нас она называется Маркачиха. Там и живет парочка выдр. Рыбаки, которые часто сюда приезжают, знают про них. Выдры наши не боятся людей, близко подходят, рыбу выпрашивают».


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