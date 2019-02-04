Фотофакт: Выдра пришла полакомиться рыбой к шиловичскому рыбаку 3 4.02.2019, 11:28

3,294

Черная выдра абсолютно не боится людей.

В прошедшие выходные житель деревни Шиловичи Слонимского района Евгений рыбачил на местной затоке, пишет «Газета Слонімская».

Просверлил лунку, закинул удочки и стал ждать. Вместе с ним улов поджидала и черная выдра, которая, по словам местных, живет недалеко от этих мест.

«Наш сын Женя сделал это фото, — рассказывает Светлана Петровна, мама рыбака. — Пошел он на затоку, у нас она называется Маркачиха. Там и живет парочка выдр. Рыбаки, которые часто сюда приезжают, знают про них. Выдры наши не боятся людей, близко подходят, рыбу выпрашивают».