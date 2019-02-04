Лукашенко увеличил количество пограничников 9 4.02.2019, 11:37

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иллюстрационное фото BrestCITY

Диктатор анонсировал создание новых подразделений пограничных войск.

Об этом заявил Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году, передает БелТА.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - подчеркнул он.

Лукашенко потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы.

"Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - сказал он.

Напомним, совсем недавно Лукашенко дважды призывал "закрыть границу с Украиной". Диктатор считает, что именно оттуда в Беларусь идет поток оружия.

Однако председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал опроверг слова Лукашенко. В интервью "Радыё Свабода" он заявил, что проблемы незаконного перемещения оружия не существует.