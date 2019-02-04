закрыть
4 февраля 2019, понедельник, 13:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Лукашенко увеличил количество пограничников

9
  • 4.02.2019, 11:37
  • 2,976
иллюстрационное фото BrestCITY

Диктатор анонсировал создание новых подразделений пограничных войск.

Об этом заявил Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году, передает БелТА.

"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - подчеркнул он.

Лукашенко потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений границы.

"Особенно о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - сказал он.

Напомним, совсем недавно Лукашенко дважды призывал "закрыть границу с Украиной". Диктатор считает, что именно оттуда в Беларусь идет поток оружия.

Однако председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал опроверг слова Лукашенко. В интервью "Радыё Свабода" он заявил, что проблемы незаконного перемещения оружия не существует.


популярное за неделю

Мнение

Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич