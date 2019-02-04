Двойной удар: российский рубль ждет серьезное ослабление 4.02.2019, 11:48

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Фото: Reuters

Дефицит валютной ликвидности в РФ проявится уже в марте-апреле.

Российская валюта с начала года чувствует себя уверенно и приближается к психологически важной отметке — 65 рублей за доллар (65,93 — официальный курс ЦБ на 29 января). Помогли налоговый период, немного подорожавшая нефть и снятие санкций с компаний Дерипаски. Впрочем, это продлится недолго, и уже в феврале рубль может оказаться под двойным давлением, сообщает ria.ru.

В сентябре ЦБ приостановил интервенции на открытом рынке из-за резкого ослабления рубля, пробивавшего тогда отметку 70 за доллар.

А с середины января регулятор возобновил покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Интервенции должны были, по идее, ослабить рубль, но этого не произошло. В январе российская валюта прибавила 5,8 процента, выйдя в лидеры среди развивающихся рынков.

Аналитики предполагали, что ЦБ, скорее всего, не станет наверстывать упущенное с августа и увеличивать объем закупок. Но регулятор решил иначе: излишне крепкий рубль ему ни к чему.

С февраля ежедневный объем операций ЦБ на внутреннем валютном рынке вырастет на 2,8 миллиарда рублей (42 миллиона долларов) — на 20 процентов.

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Валюту, не приобретенную из-за падения рубля, регулятор возместит за три года. Общий объем отложенных покупок — порядка 2,2 триллиона рублей, 33 миллиарда долларов по текущему курсу.

В то же время, как подчеркивает регулятор, в случае колебаний курса, если возникнет угроза финансовой стабильности, интервенции прекратятся.

"Возобновление покупок валюты с удвоенной силой в феврале будет способствовать ослаблению рубля. Доллар вполне может переместиться в диапазон 68-69 рублей", — указывает Глеб Задоя, ведущий финансовый аналитик компании "Аналитика онлайн".

По оценкам экспертов, дефицит валютной ликвидности проявится уже в марте-апреле.

"Из-за увеличения интервенций Банка России доллар дополнительно прибавит порядка трех рублей, отложенные покупки валюты ЦБ ослабят рубль до 75 за доллар и больше", — прогнозируют эксперты Райффайзенбанка.

Но в ближайшие месяцы отложенные закупки большого влияния не окажут, считают аналитики Промсвязьбанка. Рубль поддержат хорошие макроэкономические показатели, в частности сезонно сильный счет текущих операций.