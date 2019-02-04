Белорусские таможенники сняли активистку с поезда «Вильнюс-Минск» 3 4.02.2019, 11:55

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Марфа Рабкова

Причин углубленного досмотра не объяснили.

В воскресенье 3 февраля в 20:35 белорусские таможенники на станции "Гудогай" сняли с поезда "Вильнюс-Минск" белорусскую активистку Марфу Рабкову, которая возвращалась в Беларусь с сессии. Девушке только сообщили, что необходим углубленный досмотр. Причин на это не объяснили, сообщает spring96.org.

Поезд, на котором ехала активистка, поехал без нее. Она осталась на станции. Сама Рабкова около 21 часа сообщает:

"Пока досмотрели только вещи, личного досмотра не было. Естественно, что в вещах ничего запрещенного не нашли".

В 21:45 Марфа Рабкова сообщила, что успевает уехать из "Гудогая" в Минск на следующем поезде. Сотрудники таможенной службы объяснили ей, что поводом стал, как и всегда, выборочный контроль в соответствии с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС.

Это не первый подобный случай в этом году известный правозащитникам. Белорусские таможенники систематически практикуют такое поведение в отношении активистов.