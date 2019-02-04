Яцек Чапутович: Польша намерена признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы 4.02.2019, 12:00

Яцек Чапутович

Решение было принято из-за отказа Мадуро от проведения досрочных президентских выборов.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в телефонном разговоре с главой дипломатии Чили Роберто Ампуэро Эспинозой сообщил, что Польша намерена, наряду с другими государствами Европейского союза, признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщает «Радио Польша».

В коммюнике Министерства иностранных дел говорится, что такое решение было принято в следствие отказа Николаса Мадуро от проведения досрочных президентских выборов. Глава польской дипломатии отметил, что Хуан Гуайдо будет отвечать за организацию свободных, справедливых и демократических выборов.

Министр иностранных дел Чили, в свою очередь, подчеркнул, что у венесуэльцев есть право самим определять свое будущее. Он также выразил убеждение, что Николас Мадуро не подходит для организации выборов или ведения переговоров с оппозицией. Роберто Ампуэро Эспиноза отметил, что с учетом текущей ситуации в Венесуэле страны Латинской Америки выступают за признание лидера оппозиции и председателя парламента Хуана Гуайдо временным президентом.

Разговор дипломатов состоялся по инициативе чилийской стороны. Чили принадлежит к так называемой Группе Лимы – наднациональной организации, созданной в 2017 году Канадой и 13 латиноамериканскими странами с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле.