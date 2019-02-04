«Баста!»: Отдуваться за детские травмы Лукашенко приходится нам 1 4.02.2019, 12:20

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Фото: ТАСС

Тяжело давалась в детстве наука будущему диктатору.

Лукашенко сам признавался, что в школе был трудным учеником и стоял на учете в милиции. Отдуваться за детские травмы приходится всем нам, пишет Telegram-канал «Баста!».

Правитель на днях вспомнил о том, что когда-то получил педагогическое образование и решил поучить учителей учить правильно. Не прошло и нескольких дней после обогативших интернет новыми мемами заявлений о червях, яичнице и починке кофеварки, как министр Карпенко заговорил об изменении формы экзаменов для выпускников. Лукашенко потребовал «развивать в школе трудовое обучение», а математиков готовить «где-то на факультативе». Министр образования спорить с начальником, скорее всего, не станет.

Предугадать подобную реформу образования было несложно. Дело даже не в Коле, у которого, походу, как и у его папы, определенные трудности с математикой в школе. Дело в том, что не только у них подобные проблемы возникали. Приведем пару цитат австрийского писателя Августа Кубичека о своем близком друге, который к тому же является одним из кумиров Лукашенко:

«Гитлер ненавидел математику, потому что она была слишком неинтересной наукой и требовала систематического прилежания. Мы часто обсуждали это. В Вене Гитлер понял, что ему понадобится математика, если он хочет стать архитектором, но он не мог преодолеть внутреннюю нелюбовь к этому предмету».

«Директор школы Ганс Комменда, который преподавал математику, поставил Гитлеру «неудовлетворительно». То же самое сделал и учитель естественной истории Макс Энгстлер, которого боялись все. Таким образом, ученик реального училища Гитлер закончил первый год обучения с двумя неудовлетворительными оценками, в результате чего ему пришлось остаться на второй год».

Ненависть к науке с возрастом не исчезла. Придя к власти, Гитлер заявил о чрезмерной перегрузке знаниями учеников и настоял на сокращении школьной программы. На первое месте в системе образования фашистской Германии были поставлены физкультура и производственная практика. Ненависть к науке была возведена почти в ранг государственной политики, а детей в обязательном порядке стали учить копать, пилить и строгать. Эксперименты бесноватого фюрера с образованием были успешно завершены только в 1945 году. Никто тогда не думал, наверное, что найдутся желающие повторить их.