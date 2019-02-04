15-летний футболист «Милана»: Хочу играть за сборную Беларуси 4.02.2019, 12:34

Артур Булавкин переехал с родителями в Италию, когда ему было пять лет.

Белорус, играющий в академии «Милана», хочет выступать в будущем за «белакрылых». Об этом игрок сообщил в «Итогах недели» на «Беларусь 5», пишет «Трибуна».

Артур Булавкин переехал с родителями в Италию, когда ему было пять лет. Сейчас футболист выступает на позиции вратаря в юношеской команде 2005 года рождения.

«Когда Булавкина спросили, за какую сборную он хотел бы играть, то он ответил честно, что живет в Италии, а сердце в Беларуси. Артур хочет выступать за белорусскую национальную команду», – сказал скаут «Кальяри» Алекс Великих.

«Хотел бы играть в чемпионате Беларуси? Сложный вопрос. Сейчас не хочу. Мне очень хорошо в Италии, хочу играть здесь. Может, в последние годы карьеры приеду в Беларусь», – сказал Булавкин.