Как расположить продукты в холодильнике 4.02.2019, 12:35

10 простых секретов.

Хотя бы раз в неделю каждая семья решает, как ей лучше организовать пространство своего холодильника. Что положить наверх, а что вниз? Чему место на двери? У многих уже сложились определенные привычки, но это не значит, что выбранное вами для, например, яиц место является оптимальным. Delf.lv дает десять простых советов по организации хранения продуктов в холодильнике.

1. Яйца лучше всего хранятся, если температура постоянна, а это значит, что на двери холодильника им не место. Храните их на центральной полке и используйте картонные коробки, в которых они продаются.

2. Многие хранят молоко на верхней полке или, хуже того, на двери, но на самом деле место ему внизу и как можно глубже — там, где холоднее всего.

3. Йогурт, сметана и домашний сыр любят то же, что и молоко — холод. Положите их поглубже, в нижнюю часть холодильника. Желательно также повернуть их так, чтобы сразу видеть срок годности.

4. Мясо, если не в морозилке, должно лежать на самой-самой нижней полке. Если его сок протечет, оно не зальет остальные продукты. К тому же, там холоднее всего.

5. Овощи хранятся дольше, если положить их в наиболее влажное место. Как правило, это пластиковые контейнеры с соответствующей маркировкой в нижней части холодильника. Храните в оригинальной упаковке.

6. Фрукты, наоборот, не любят влажность и во многих современных холодильниках для них есть специальное место, тоже в нижней части. Кстати, не стоит их мыть до того, как съесть — влажность способствует появлению бактерий и плесени, сокращает срок жизни.

7. Уже приготовленное мясо (колбасы, копчености) а также все готовые блюда можно хранить на верхней полке. В некоторых холодильниках для них есть специальное место, как правило, чуть более холодное, чем остальные полки, но это не критично.

8. Масло и большинство мягких сыров не нуждаются в особом холоде, поэтому они отлично себя чувствуют на двери холодильника (его самое теплое место). Супермягкие сыры и козий сыр при этом лучше хранить или в плотно закрытых пластиковых емкостях, или плотно оборачивая пищевым целлофаном — они не любят воздух.

9. Заправки и соусы обычно содержат уксус и соль, которые являются мощными консервантами. Поэтому кетчуп, майонез и соусы себя отлично чувствуют на двери холодильника. Тоже самое касается маринадов. Оливковое и растительное масло вообще не надо класть в холодильник, а вот ореховые масла (вроде кунжутового или из грецкого ореха) следует поместить на дверь "рефрижератора".

10. Соки, если они пастеризованные, отлично себя чувствуют на двери. А вот свежевыжатые надо поставить туда, где холоднее — на нижнюю полку.