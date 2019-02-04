Белорусский строитель: Хотел бы жить дома с семьей, но здесь такой зарплаты нет 4.02.2019, 12:38

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Житель Витебска ездит на заработки 15 лет.

Житель Витебска, который ездит на заработки в Россию уже больше 15 лет, рассказал vkurier.by, за сколько он готов работать в Беларуси и "кидают" ли в России наших строителей:

- Часто приходится слышать, что мужчины, которые уезжают на заработки в Россию, возвращаются домой ни с чем и говорят, что их там «кинули». Но на самом деле обманывают только в одной ситуации из десяти, в остальных случаях человек просто пропивает деньги, а «кидаловым» оправдывается перед родными, – рассказал Витебскому курьеру 37-летний житель Витебска Антон (имя героя по его просьбе изменено).

Антон ездит в Российскую Федерацию уже лет пятнадцать. За это время успел поработать во многих городах и посотрудничать с различными фирмами. Последние годы строитель трудоустроен официально.

- Это в начале 2000-х в России часто «кидали» рабочих из Беларуси, – вспоминает мужчина. – Тогда многие ехали чуть ли не наобум, приезжали в ту самую Москву и искали работу по местным объявлениям. Сейчас же достаточно компаний, репутацию которых можно проверить, например, по интернету, с их помощью трудоустроиться официально и не знать проблем. Да и сарафанное радио никто не отменял. Те, кто ездит уже не первый год, как правило, не меняют фирму, через которую трудятся. И работодателю проще, когда он уверен в людях, которых нанимает.

Антон рассказал, что за годы работы в России неоднократно наблюдал, как приезжали мужчины, в том числе и из Витебска, работали до первого аванса, а получив деньги, уходили в запой. Как результат – через несколько дней прогулов им предлагали собирать вещи и убираться восвояси.

"И думаете, вернувшись домой, кто-то из них признавался матерям или женам, что пропил 500 долларов аванса за несколько дней и вернулся домой без копейки в кармане? – прокомментировал Антон. – Конечно, гораздо проще придумать слезную историю, какие они замечательные трудяги, а наниматель такой нехороший, что ничего им не заплатил и выгнал. И таких случаев очень много. У каждого свои приоритеты: кто-то хочет заработать, а кто-то – погулять. Я, например, не вижу смысла ехать бухать за 600 километров, это можно сделать и дома на заслуженных выходных".

Сейчас Антон работает вахтами: 60-90 дней в России, две недели дома. График работы – с 8 до 17, по желанию можно остаться на «продленку», выходной день – воскресенье, оплата труда – сдельная, обед и ужин строителям привозят прямо на объект, завтрак они готовят себе сами.

В месяц «чистыми» (за вычетом питания и проживания) мужчина зарабатывает минимум 60-70 тысяч российских рублей (в районе $1000). Дорогу туда-обратно оплачивает компания-работодатель.

"Благодаря работе в России я смог выплатить кредит за квартиру, летом вместе с семьей мы ездим дней на 10-14 на море. Здесь много ребят, у которых дома жены, дети. Есть даже те, у кого внуки. Например, на одном из объектов на складе работал 67-летний белорус. Мы его звали «Дедом». Так вот он признавался, что дома ему не сидится. Мол, приедет, деньги привезет, первую неделю жена его любит, а потом начинает пилить, тогда он собирается и обратно на заработки", – рассказал мужчина.

По словам Антона, в последнее время российский работодатель строго следит за дисциплиной на своих объектах. В любой момент, особенно в понедельник утром, может приехать инженер по технике безопасности и проверить «на трубку». У кого перегар – штраф от тысячи российских рублей и выше. Замечен три раза – с вещами на выход. Штраф можно получить за курение в неположенном месте, за нахождение на объекте без каски или специальной обуви.

"Конечно, от несчастных случаев никто не застрахован. На моей практике было, когда мужчина (он был откуда-то с Урала) погиб на стройке, – вспомнил Антон. – В тот день мы подрезали бетонорезом фундаментные сваи. Тот парень, сидя на корточках, выполнял какую-то работу, машинист экскаватора не убедился, что на площадке никого нет, начал валить сваи, тут сработал принцип домино, сваи стали складываться одна за одной, последняя упала на спину строителю. Скорая приехала очень быстро, но до больницы живым его не довезла. Экскаваторщик, понимая свою вину, сбежал. Чем закончилась эта история – не знаю, нас через несколько дней перевели на другой объект".

Впрочем, такая ситуация могла произойти где угодно и с кем угодно, считает Антон, поэтому очень важно всегда соблюдать технику безопасности.

Перестать ездить на заработки в Россию и трудоустраиваться в Витебске мужчина пока не собирается. Уверен, что пока есть здоровье, нужно стараться, чтобы семья (жена и дочь) ни в чем не нуждалась.

"Сейчас много говорят, что в Беларуси повысят зарплату строителям, чтобы они не ездили на заработки в Россию или Польшу. Конечно, я бы не отказался жить дома с семьей, если бы мне витебские организации предложили хотя бы 1800 белорусских рублей. Но это нереально", – подытожил мужчина.