Франция: У Гуаидо есть легитимное право организовать новые выборы 4.02.2019, 13:01

ХУАН ГУАЙДО

ФОТА: EPA/UPG

Люди на улицах венесуэльских городов хотят перемен.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник утром признал легитимность Хуана Гуаидо для организации новых президентских выборов в Венесуэле.

Об этом он заявил в эфире французской радиостанции France Inter, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM-TV.

"Мы считаем, что Хуан Гуаидо имеет законное право созывать президентские выборы... Люди на улицах, люди хотят перемен", – сказал глава французской дипломатии.

Ле Дриан отметил, что в Венесуэле, с одной стороны, есть президент, чьи выборы в мае прошлого года были обжалованы, имея в виду Николаса Мадуро. С другой стороны, есть Хуан Гуаидо и выборы в Национальную ассамблею 2015 года, которые были демократическими.

"Мы считаем, что должны состояться свободные выборы, которые подтвердят выбор венесуэльцев", - сказал Ле Дриан.

Напомним, Франция заявляла, что признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом, если Николас Мадуро не объявит проведения досрочных президентских выборов до конца недели, 3 февраля. Мадуро отказался объявлять выборы.

Добавим, что в ЕС нет консенсуса относительно признания легитимности Гуаидо. Как сообщалось, Италия стала единственной страной, которая на заседании глав МИД стран ЕС в Бухаресте заблокировала компромиссное предложение ЕС о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.