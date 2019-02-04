Экономист: В феврале доллар для белорусов подорожает 4.02.2019, 13:14

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Белорусский рубль будет терять в цене ко всем основным валютам.

На минувшей валютной неделе рубль в очередной раз сдал позиции к корзине, причем на этот раз сразу ко всем входящим в нее валютам. Чего ждать на этой неделе? И каким будет февраль для белорусского валютного рынка? Рассказывает для сайта myfin.by Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Наш прошлый прогноз оправдался лишь частично. Действительно, российский рубль подорожал к белорусскому, однако евро показал прямо противоположную динамику. Мы ожидали его снижения, а получили существенный рост.

Основным драйвером недели был сильный рост европейской валюты на мировых рынках. Евро к доллару вырос с 1,1320 до 1,1450, или на 1,1%. Российский рубль показал нейтральную динамику: он укрепился к снижающемуся доллару, но снизился к растущему евро.

По поводу роста евро и падения доллара на мировых рынках: во многом это было связано с заседанием федрезерва, где ожидаемо ставки по доллару не изменили. Была очень осторожная риторика по поводу будущей динамики ставки: был намек на то, что в росте ставки взята пауза, причем, надолго.

При этом решили сократить программу по уменьшению активов ФРС, т.е. по продаже активов в рынок, что можно рассматривать как смягчение монетарной политики.

Исходя из этого доллар на неделе снижался, а практически все остальные валюты росли к нему.

Доллар к российскому рублю за неделю подешевел на 0,4%, евро к российскому рублю укрепился на 0,7%.

Рубль упал ко всем валютам корзины

– Что касается белорусского рубля, то на прошлой неделе мы наблюдали в чистом виде его снижение.

К белорусскому рублю выросли сразу три иностранные валюты, включая доллар, который снижался на мировых рынках. Доллар вырос на 0,27%, российский рубль – на 0,68%, евро – на 1,4%.

В результате стоимость валютной корзины выросла на 0,7%. Это шестая неделя подряд, когда валютная корзина в Беларуси растет.

По итогам минувшей недели и российский рубль, и валютная корзина обновили максимумы с начала года.

Корзина продолжит расти

– На этой неделе снижение белорусского рубля продолжится. Можно ожидать дальнейшего роста всех трех валют.

Доллар может подорожать до 2,16, евро может подорожать до 2,51, российский рубль – до 3,31 белорусских рублей за 100 российских.

Что касается прогноза по валютам на весь февраль, стоит отметить, что у нас, действительно, было снижение рубля, но достаточно скромное. Стоимость корзины к концу января выросла на 2,7%. Это небольшая волатильность. Мы больше видим динамику отдельных валют, связанную с тем, что происходит на внешних рынках: в частности, сильный рост российского рубля.

Таким образом, сильная динамика отдельных валют может сохраниться – в том числе из-за того, что будет колебаться российский рубль к иностранным валютам. Могут быть сильные колебания в паре доллар-евро.

Что касается именно белорусского рубля, стоимость валютной корзины в феврале, я думаю, продолжит расти к белорусскому рублю. Правда, это будет происходить более чем умеренно, скорее всего, даже меньшими темпами, чем в январе.