Сильнее санкций: как противостоять «Северному потоку-2» 4.02.2019, 13:31

Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

НАТО может разработать единую энергетическую политику.

Россия и ее союзники в ЕС не устают убеждать, что Nord Stream-2 – всего лишь бизнес-проект, а значит, не несет ни политических, ни тем более военных рисков.

В Украине, а также в ряде европейских стран с такими оценками категорически не согласны. А что по этому поводу думают в НАТО? Тем более, что в структуре Альянса существует специальный орган – Центр по вопросам энергетической безопасности, который и должен анализировать подобные риски.

О рисках Nord Stream, единой энергетической стратегии НАТО, а также о месте Украины в этой стратегии «ЕвроПравда» поговорила с директором Центра Ромуальдасом Петкевичюсом.

Удастся ли заблокировать Nord Stream-2?

США наконец определились со своим отношениям к Nord Stream-2 – и это не может не радовать.

Безусловно, угроза санкций заставит немецкие компании дополнительно задуматься, стоит ли участвовать в финансировании российского проекта. И это безусловный плюс для всех нас.

Однако моя личная оценка такова, что даже угроза американских санкций уже не сможет остановить строительство Nord Stream-2.

Россия так далеко зашла и этот проект так важен для нее, что она скорее всего продолжит его реализацию даже в таких условиях – за свой собственный счет.

В то же время даже строительство нового газопровода не означает окончательного поражения для Украины.

Даже в таком случае сдаваться не стоит!

Уверен, что даже после строительства Nord Stream-2 возможны шаги, которые сделают его непривлекательным для использования. Если этот проект вдруг окажется невыгодным, то компании, которые сейчас готовы в него инвестировать, отвернутся от него в поиске альтернатив.

Как этого добиться? В первую очередь стоит отметить, что Украина сама имеет потенциал быть не только транзитером газа, но и его экспортером.

Да, для этого Украине необходимо увеличить добычу – и это далеко не перспектива завтрашнего дня. Однако в таком случае Украина может не только самостоятельно обеспечить внутренний рынок газа, но и стать экспортером. А это, в свою очередь, может создать такие условия, при котором транзит через Nord Stream-2 вдруг окажется экономически невыгодным.

Второе условие для блокирования Nord Stream-2 - Германия должна окончить двойную игру и отказаться от политической поддержки этого проекта.

Наши немецкие друзья часто заявляют, что данный проект не имеет политической составляющей, что это только бизнес. Мне кажется, что это, скажем так, не совсем верно.

А в такой ситуации фактором влияния на немецкое правительство может стать лишь общественное мнение в Германии – люди должны требовать ответа, почему их лишают альтернативы, какой газ покупать.

Ведь альтернатива российскому газу существует – в первую очередь это газ из LNG-терминалов. Однако пока политика Германии состоит в том, чтобы не замечать этой альтернативы.

Гарантии минимального заполнения украинской трубы

Такие инициативы, по моему мнению, несут больше вреда, чем пользы. И дело даже не в том, что это похоже на подачку.

Выглядит так, что такие гарантии – это просто попытка избежать громкого скандала. И это совершенно невыгодно Киеву.

Дело в том, что любой контракт может быть жизнеспособным лишь в случае, если он экономически выгоден обеим сторонам. А предложение Германии не выгодно ни Киеву, ни Москве.

А значит, жизнеспособность такого контракта – под большим вопросом.

Единственная альтернатива, как я уже говорил – опровергать созданный миф о коммерческой выгоде проекта Nord Stream-2. А это можно сделать, лишь создавая прозрачный газовый рынок.

Помочь этому должно строительство газопровода из Норвегии в Польшу Baltic pipe и LNG-терминала в Хорватии, что существенно увеличит предложение газа в Европе.

Помимо того, что это может упростить для Украины реверс газа, это должно окончательно показать, что рынок газа гораздо выгоднее и надежнее, чем покупка по долгосрочным контрактам.

Военные угрозы Nord Stream-2

Помимо сугубо экономических угроз, также не стоит забывать, что российский проект увеличивает и чисто военные риски для Европы.

Мы знаем опасения Киева, что после запуска Nord Stream-2 существенно возрастает угроза активизации военных действий со стороны РФ. И такие опасения выглядят обоснованными.

Мы также видим, что под предлогом защиты строительства нового газопровода Россия увеличивает военное присутствие в Балтийском море – а это уже угроза для региона Северной Европы.

А кроме того, мы не знаем, какими сенсорами будет снабжена линия Nord Stream-2 и для каких целей они будут использоваться.

Членство Украины в Центре энергетической безопасности

Ответом на все эти опасения должна стать совместная стратегия НАТО по противодействию угрозам в сфере энергетики.

Тут мне особенно приятно сказать, что уже в этом году, думаю – к лету, Украина станет полноценным членом нашего Центра. Это не запрещено – сейчас такими членами являются Финляндия и Грузия, которые также не входят в Альянс.

Однако, насколько я знаю, для Украины это будет первый опыт полноценной интеграции в структуры НАТО. Можно даже сказать – первый шаг к полноценному членству.

Это и символический шаг – украинский флаг будет вывешен перед входом в наш центр, вместе с флагами стран-членов НАТО.

Но это также и очень практический шаг.

Украина придет в Центр со всеми проблемами, о которых мы с вами говорим. И мы вместе будем искать пути выхода из них. А главное, эти шаги впоследствии будут включены в общую энергетическую повестку для всего НАТО.

Общая энергетическая политика для НАТО

Вынужден признать, пока у НАТО нет единой энергетической политики, и любая страна может своим голосом заблокировать общие усилия в этой сфере. Безусловно, это проблема для всех нас.

Но отсутствие общей стратегии не означает, что она не может появиться. Наша задача – доказать, что без общей энергетической политики НАТО остается уязвимым.

Или, например, что предлагаемые общие действия по энергомодернизации позволят сократить до 25% энергоресурсов в армейской сфере.

Надеемся, что такая стратегия будет принята – и мы уже работаем в этом направлении. И сотрудничество с Украиной в этой сфере может быть очень полезным и вам, и Альянсу.

Разговор состоялся в ходе Форума Европа-Украина в польском городе Жешув. Озвученные оценки не являются официальной позицией Центра НАТО по вопросам энергетической безопасности