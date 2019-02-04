Ряд стран ЕС признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы 4.02.2019, 13:48

ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: РИА Новости / Лео Альварес

Ультиматум Евросоюза истек.

В Евросоюзе целый ряд стран в понедельник, 4 февраля, объявили о признании Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в Мадриде, что в связи с истечением 8-дневного ультиматума, предъявленного Евросоюзом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, Испания официально признает Гуаидо временным главой государства и призывает его быстро организовать новые выборы, сообщает «Немецкая волна».

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Ханс написал в своем микроблоге в Twitter, что Мадуро не выполнил требования об объявлении новых выборов в восьмидневный срок, поэтому Британия вместе с европейскими союзниками объявляет о признании Гуаидо временным президентом до тех пор, пока в Венесуэле не удастся провести выборы, заслуживающие доверия.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 февраля 2019 г.

Глава МИД Австрии Себастьян Курц написал в Twitter на испанском языке, что Мадуро проигнорировал требование ЕС об объявлении свободных и справедливых выборов, поэтому Австрия незамедлительно признает Гуаидо легитимным врио президента в соответствии с конституцией Венесуэлы.

El régimen de #Maduro se ha negado hasta la fecha a aceptar unas elecciones presidenciales libres y justas. Por este motivo, consideramos desde este momento al Presidente @jguaido como Presidente interino legítimo de conformidad con la Constitución venezolana. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 февраля 2019 г.

Ранее о признании Хуана Гуаидо объявили Франция и Швеция.