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Ряд стран ЕС признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы

  • 4.02.2019, 13:48
ХУАН ГУАЙДО
ФОТО: РИА Новости / Лео Альварес

Ультиматум Евросоюза истек.

В Евросоюзе целый ряд стран в понедельник, 4 февраля, объявили о признании Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в Мадриде, что в связи с истечением 8-дневного ультиматума, предъявленного Евросоюзом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, Испания официально признает Гуаидо временным главой государства и призывает его быстро организовать новые выборы, сообщает «Немецкая волна».

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Ханс написал в своем микроблоге в Twitter, что Мадуро не выполнил требования об объявлении новых выборов в восьмидневный срок, поэтому Британия вместе с европейскими союзниками объявляет о признании Гуаидо временным президентом до тех пор, пока в Венесуэле не удастся провести выборы, заслуживающие доверия.

Глава МИД Австрии Себастьян Курц написал в Twitter на испанском языке, что Мадуро проигнорировал требование ЕС об объявлении свободных и справедливых выборов, поэтому Австрия незамедлительно признает Гуаидо легитимным врио президента в соответствии с конституцией Венесуэлы.

Ранее о признании Хуана Гуаидо объявили Франция и Швеция.


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