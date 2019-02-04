«Учитель отвечает вообще за все, даже за электропроводку» 4.02.2019, 14:06

иллюстрационное фото

Исповедь классного руководителя одной из слуцкой школы.

Более года назад Министерство образования приняло постановление, ограничивающее число документов, с которыми надо работать учителям, и запрещающее «нагружать» педагогов несвойственной им работой.

Классный руководитель одной из слуцких школ на условиях анонимности рассказала «Кур`еру», какими делами ей сейчас приходится заниматься помимо обучения детей.

Вечная ответственность за детей

Мы отвечаем за детей всегда. На выходных, на каникулах, во время уроков, после уроков. За горки, за лёд, за речки. Если с ребёнком, не дай Бог, что-то случится, сразу вызывается классный руководитель, пишется куча объяснительных и устраиваются «разборки». Этот пункт в нашей работе напрягает больше всего.

Походы по семьям

Пять семей из своего класса я не посещала. Это семьи, где я знаю родителей и обстановку в доме. Хожу по тем ученикам, маму и папу которых не знаю, либо где очевидно есть проблема.

Часто беру с собой мужа, потому что есть неблагополучные районы: с алкоголиками, курильщиками, неосвещёнными улицами и злыми собаками. Одной ходить по ним страшно.

После таких походов на детей смотришь по-другому. Сразу находишь ответы на многие вопросы. Например, почему он пришёл не собранный (родители выпивают), грязный и неряшливый (вода и туалет на улице).

Мне приходится делать эти обходы в своё нерабочее время — после 18 часов, когда родители уже пришли с работы. За вечер успеваю объехать только три семьи. И получается так, что свой ребёнок дома, а время уделяешь чужим.

Проверка проводки и печей

Мы должны проверять электропроводку. Задавали вопрос начальству: «Как понять, что с ней что-то не так? Мы же не электрики и не можем объективно оценить её состояние». Нам говорили: если не торчат провода — уже хорошо. Выходит, подписывая бумагу, что всё хорошо, я беру на себя ответственность за безопасность в доме ученика. А если что-то случится?

А ещё мы печи проверяем. Ну вот что я в печке посмотрю: белая и белая. Мне не нравится, что я должна проверять то, в чём не разбираюсь.

Выписка газет

Все учителя выписывают газеты: «Минскую правду», «Беларусь Сегодня», «Юный спасатель», «Слуцкі край» и другие. На школу приходит план, сколько газет надо выписать. Я выписываю три издания и плачу за них 30 рублей.

Из нашего коллектива никто не рисковал отказаться от этой обязанности. Конечно, официально нас наказать не могут, но неприятности на работе будут. Мы официально обязаны выписывать только профессиональную газету «Настаўніцкую». В некоторых школах это прописано в договорах.

Заполнение бумаг

Мне понравилась шутка в КВН: «Мы, дети, мешаем вам, учителям, заниматься бумажной работой». Это так актуально. Я должна написать акт о походе в семью ученика, заполнить журнал, дневники и многое другое. Иногда требуют не только законспектировать, но и проанализировать — тот же поход в семью. Получается, что один поход выливается в 40 минут заполнения всех документов.

Добровольно-принудительные конкурсы

На школу приходит много положений конкурсов. Это напрягает, потому что твои дети должны поучаствовать во всех. Причём готовиться к ним (а их на месяц по штук пять приходит) надо одновременно. Я считаю, что ребёнок должен сам выбирать, в каком конкурсе ему участвовать, а в каком — нет. Если он рисует, то его и заставлять не надо сдать рисунок.

Летняя практика

Все ученики в обязательном порядке должны пройти летнюю практику. Если это сделали не все, то снова получает проблему классный руководитель. Но мы же не можем заставлять детей прополоть грядки и клумбы при школе, убрать в кабинетах, покрасить стулья.

Сложности с питанием

Сейчас отчёт по питанию заполняем в электронном виде. Это большой кусок работы: выделить бесплатников, отметить тех, кто питался, посчитать, кто сколько должен. Кроме этого, ты должен проконтролировать, все ли дети поели, всем ли хватило. Часто это бывает в нерабочее время: например, у тебя первая смена, а твои дети учатся во вторую.

Неделовой стиль одежды

За то, что дети не соблюдают деловой стиль одежды, классным руководителям делают замечания: кто-то пришёл в кофте с надписью, у кого-то яркий макияж. Считаю, что там, наверху, должны либо строго обозначить границы делового стиля, либо ввести единую школьную форму. Сейчас всё размыто и до конца непонятно, что можно носить, а что — нет.

Всеобуч

Есть ещё жуткая штука — всеобуч. Он касается всех учителей, не только классных руководителей. Два раза в год ты ходишь по выделенному участку микрорайона, звонишь в каждую квартиру и выясняешь, есть ли дети до 18 лет и где они находятся. Многие возмущаются нашему вмешательству в личную жизнь, так как прав на это у нас никаких нет.

Cколько стоит классное руководство

Мне оплачивают в неделю только четыре часа классного руководства. Это 70 рублей в месяц. Но смотрите: один час — это классный час, второй — информационный, третий и четвёртый — остаётся на всё остальное. Всё остальное — это заполнение журналов и дневников, проведение собраний, общение с родителями, походы по домам учеников, экскурсии.

Приведу пример. Едем мы на экскурсию в Минск. Выезжаем в 8 часов утра, а приезжаем назад в 21−22 часа. Из этих 11−12 часов мне оплачивается только 1,5−2 часа. Радует только то, что мне самой эти поездки нравятся.

До экскурсии ещё тратится время на её обсуждение с детьми и родителями, выбор и согласование маршрута, заполнение и оформление документов в экскурсионном бюро, сдача их в управление по образованию.

Но если честно, я не могу без классного руководства. Я люблю детей, мы с ними на одной волне. Я по темпераменту такая, что мне нужны мероприятия, экскурсии. Приятно приходить в школу 1 сентября, обнимать детей, слышать их истории о том, как они провели лето. Само классное руководство меня не напрягает, но заморочек, связанных с ним, много. Причём таких, без которых можно было бы обойтись.