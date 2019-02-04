Более 40% российской молодежи заявили о желании эмигрировать 4.02.2019, 14:05

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Согласно статистике принимающих стран, реальная утечка мозгов из России в 7 раз выше официальной.

41% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы эмигрировать из России. Такие данные получил «Левада-центр» в ходе опроса, проведенного в январе, пишет finanz.ru.

В целом по стране желающих уехать меньше - 17%, и эта доля практически не меняется в последние годы. Однако среди молодежи показатель вдвое выше, чем «в среднем по выборке», констатируют социологи.

Среди россиян в возрасте от 25 до 39 лет желающих эмигрировать - 24%, среди тех, кому больше 40, - не более 13%.

«Эмиграционные настроения» в большей мере были характерны для респондентов, которые хотели бы активнее участвовать в политике (24% против 14% среди дистанцирующихся от политической сферы), и тех опрошенных, кто не чувствовал себя под защитой закона (21% против 10%).

Чаще об эмиграции при этом задумываются жители Москвы - таких в столице 21% против 11% среди населения сел и провинции.

У каждого пятого в РФ есть родные и знакомые, которые переехали на постоянное место жительства за границей в последние два-три года, следует из опроса.

Проблема заключается не в том, что россияне массово хотят уехать, а в том, что страна теряет в первую очередь самых востребованных профессионалов в высокотехнологичных отраслях, показало проведенное в мае прошлого года исследование Boston Consulting Group.

По данным BCG, почти две трети потенциальных эмигрантов из РФ (65%) - это "цифровые таланты", специалисты по искусственному интеллекту, скрам-мастера, дизайнеры пользовательского интерфейса и т.д.

Хотят работать за рубежом 50% российских ученых, 52% топ-менеджеров, 54% IT-cпециалистов. К ним готовы присоединиться 49% работников инженерных специальностей и 46% врачей.

«Реальная утечка» мозгов из России, подсчитанная на основе статистики принимающих стран, почти в 7 раз превышает официальную цифру от Росстата, писали в прошлом году эксперты РАНХиГC: ежегодно из РФ в развитые страны уезжают 100 тысяч человек, тогда как российская статистика видит только 15,5 тысяч человек в год.

К сожалению, Россия остается неспособной конкурировать за таланты на мировом рынке труда, делает вывод директор в московского офиса Boston Consulting Group Александр Шудей: «самые лучшие специалисты хотят переехать за границу, рассчитывая улучшить свои карьерные перспективы и качество жизни", что «может создать сложности как для компаний, так и для страны в целом в условиях цифровой трансформации экономики».