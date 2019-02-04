«Без зарплаты мужа ела бы одну гречку» 10 4.02.2019, 14:44

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Фото: tut.by

Вахтер общежития рассказала о своих доходах и расходах.

Вахтер одного из барановичских общежитий рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, какие плюсы у ее работы, на чем не экономит и о каком отдыхе мечтает:

- Когда я оканчивала школу, среди учащихся были очень популярны рабочие специальности. Сама я не знала, кем хочу стать и куда поступать, поэтому смотрела на приятелей. Почти половина парней из класса пошли учиться на механиков и слесарей, а одноклассницы – на швей и закройщиц. Вот и я подала документы в училище на швею, с подружкой за компанию.

После окончания устроилась работать на швейную фабрику и почти 15 лет шила там женскую одежду.

Потом знакомая открыла свой бизнес по пошиву женского белья, позвала меня. Наверное, я бы до сих пор у нее шила, если бы она свое дело не закрыла. Некоторое время я сидела дома, нас с дочкой-старшеклассницей содержал муж.

Возвращаться на швейную фабрику я не хотела: зарплата низкая, а шить нужно очень много. Однажды знакомая, которая работала в общежитии, рассказала, что там есть место дежурного лифтера – по сути, это вахтер в общежитии с лифтом.

Я подумала и согласилась. Работа меня полностью устраивает – всегда тепло и относительно спокойно. «Напрягаться» приходится только в праздничные дни, когда к жильцам приходит много гостей и среди них немало выпивших.

Зарплата, правда, небольшая – всего 300 рублей, зато удобный график работы: день, ночь, а потом два выходных.

Бесплатных минут не хватает

После зарплаты первым делом я оплачиваю коммунальные платежи. Зимой выходит около 80 рублей, летом – рублей на 20 меньше. Не могу сказать, что мы специально на чем-то экономим. Просто выключаем свет на кухне или в коридоре, когда там никого нет. А воду экономим за счет душевой кабины – когда у нас стояла ванна, расход был почти в три раза больше!

Еще 20 рублей в месяц уходит на интернет и цифровое телевидение. В выходные я постоянно смотрю телевизор, общаюсь по интернету, ищу рецепты. Для меня это единственный способ не скучать дома.

На работе я много времени провожу в телефоне – сижу в интернете, да и просто звоню кому-то, разговариваю. У меня тариф с безлимитным интернетом и бесплатными минутами, но их мне не хватает.

Каждый месяц кладу себе на телефон 30 рублей и стараюсь уложиться в эту сумму.

Общежитие, где я работаю, находится недалеко от дома, поэтому покупать проездной нет смысла: хожу пешком. А по магазинам и к дочери меня подвозит на машине муж.

«Просматриваем скидки»

Больше всего денег уходит на питание. Дважды в месяц мы делаем большие закупки, их оплачивает муж. Он хорошо зарабатывает, и в полезных продуктах мы стараемся себе не отказывать – покупаем и красную рыбу, и говядину. Но всегда просматриваем скидки в интернете, сравниваем, куда выгоднее ехать – у нас есть скидочные карты магазинов нескольких сетей.

Печенье и пирожные никогда не берем – каждую неделю пеку что-нибудь сама. Это вкуснее и не так вредно, а в-третьих, вдвое дешевле.

Со своей зарплаты я покупаю только хлеб и молоко, иногда могу взять фрукты или глазированные сырки на работу. Конечно, без зарплаты мужа я нормально питаться не смогла бы – ела бы одну гречку, курицу покупала бы по праздникам.

Треть зарплаты – на себя

Мне хочется выглядеть хорошо и опрятно, поэтому треть своей зарплаты я трачу на себя.

На косметике и парфюмерии стараюсь не экономить. Пусть лучше у меня будет меньше палеток и туши, но они будут качественными. Туалетную воду, например, покупаю за 120 рублей, но флакона мне хватает на полгода.

Так же я отношусь и к одежде: главное – качество, а не количество. Я лучше куплю один свитер из натуральной шерсти, чем три из 100% полиэстера. Обувь всегда покупаю только из натуральной кожи. Это получается дешевле: сапоги за 170 рублей я ношу уже третью зиму, а если бы взяла за 70 рублей, хватило бы на один сезон.

К внуку – с подарками

В гости к дочке я стараюсь не ездить с пустыми руками. У нее маленький сын – мой внук, которого хочется порадовать. Конечно, больших и дорогих подарков позволить я себе не могу, но хотя бы пластмассовую машинку стараюсь купить.

С моей зарплатой об отдыхе вне дома можно только мечтать. Я надеюсь, что когда-нибудь съезжу на море, но для этого, наверное, придется либо сменить работу, либо взять кредит. Хотя на кредит я особо не рассчитываю, с моей зарплатой получить его будет весьма проблематично.