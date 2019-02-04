Роберт Мюллер: самый загадочный человек Америки 3 4.02.2019, 14:38

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Спецпрокурор остается в тени, несмотря на всю шумиху.

Он почти не дает интервью и редко появляется на публике. Его не встретишь на официальных мероприятиях. И тем не менее, Роберт Мюллер, возглавляющий расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года, - один из самых обсуждаемых людей в США, сообщает BBC.

Критики обвиняют его в заговоре с целью сместить президента Трампа. А его сторонники видят в нем неутомимого правдолюба. Сам же он остается в тени, несмотря на всю шумиху.

Кто же он, Роберт Мюллер?

Сотрудница ФБР Лорен Андерсон расследовала убийство в Либревиле, столице Габона, когда ей поступил срочный звонок.

Голос на другом конце сказал ей, что Роберт Мюллер, который был назначен директором ФБР за два года до того, в 2001 году, пытался связаться с ней.

"Это меня крайне удивило, - рассказала Лорен в интервью Би-би-си. - Я подумала, что здесь такое могло происходить, о чем ему понадобилось знать?"

За несколько недель до этого Лорен ехала в автобусе в Париже, когда у мужчины, ехавшего в том же автобусе, случился сердечный приступ. Он впоследствии скончался, но она буквально перепрыгнула через несколько рядов сидений, чтобы сделать ему искусственный массаж сердца, а потом, когда прибыли медики, утешала его жену.

В Габоне она с опаской поднесла телефон к уху и услышала голос Роберта Мюллера.

"Я слышал, что вы пытались спасти жизнь человеку, - сказал он. - Спасибо".

Этот случай, по словам Лорен Андерсон, раскрывает суть его характера.

"Он выкроил время, когда в мире творился полный хаос, чтобы позвонить и поговорить со мной".

"Он ценит людей, которые поступают правильно. Вот что для него важно в человеке".

Роберт Свэн Мюллер III родился в обеспеченной семье в Манхэттене в 1944 году. Вырос он в Принстоне, штат Нью-Джерси. Учился в закрытой частной школе-интернате Святого Павла в Нью-Гэмпшире.

"Он был очень серьезным молодым человеком, - вспоминает проучившийся с Мюллером пять лет Максвелл Кинг. - Открытый, прямой как стрела, очень целеустремленный и упорный".

Фотография 1962 года школьной хоккейной команды Мюллера. У него - номер 12, а у Джона Керри, бывшего государственного секретаря США - 18.

"Дети в таких школах-пансионах могут быть очень насмешливыми, язвительными, - вспоминает Кинг один случай, произошедший у школьного магазинчика. - Мы смеялись над кем-то, и я помню, как Боб [Мюллер] просто встал и ушел, давая понять, что ему это не нравится. Он покачал головой и ушел".

Неприятие несправедливости, глубоко укоренившееся понимание того, что хорошо, что плохо, - это качества, на которые указывают многие знающие Мюллера люди.

"Он был отличным футболистом, хоккеистом и игроком в лакросс, - добавляет его бывший одноклассник. - По-моему, он был капитаном каждой из этих трех команд".

"Он был настоящим командным игроком, он не выпендривался, все это ценили и уважали его за это. Он и сейчас такой, он всегда был честным и прямолинейным человеком".

В школе, как рассказывает Кинг, придавали особое значение стремлению работать на благо государства.

"Многие из нас хотели посвятить себя государственной службе. Что касается Боба ... мы видели, сколько времени он уделял учебе и спорту, и многие прочили ему успех на государственном поприще".

После курса политики в Принстонском университете Мюллер поступил на службу в морскую пехоту и в 1968 году был отправлен во Вьетнам.

"В то время мало кто из благополучных семей добровольно шел на войну. Еще один пример преданности Боба своей стране", - говорит Максвелл Кинг.

Роберт Мюллер служил лейтенантом в морской пехоте во время войны во Вьетнаме

Сам Мюллер объяснил свое тогдашнее решение в редком интервью в 2002 году.

"Одна из причин, по которой я пошел в морскую пехоту, заключалась в том, что мы потеряли очень хорошего друга, который служил морским пехотинцем во Вьетнаме. Он был на курс старше меня в Принстоне", - сказал он.

"Некоторые из нас считали, что мы должны последовать его примеру".

На войне Мюллер командовал взводом, был дважды ранен в бою и неоднократно награжден за храбрость.

"Младший лейтенант Мюллер бесстрашно переходил с одной позиции на другую, пренебрегая собственной безопасностью", - говорится в его наградном листе.

Вернувшись с войны, Мюллер поступил на юридический факультет в Университет Вирджинии и окончил его в 1973 году.

После учебы устроился адвокатом в юридическую фирму в Сан-Франциско, после чего переехал в Бостон, где работал прокурором и расследовал крупные преступления, такие как терроризм и международное отмывание денег.

В 1990 году он поступил на работу в министерство юстиции, а затем совершил, как посчитали некоторые его знакомые, весьма неожиданный шаг в карьере.

"Он мог бы уйти из [министерства юстиции] и провести жизнь, прекрасно зарабатывая в юридической фирме", - говорит Тим Вейнер, автор книги "Враги: история ФБР".

"Вместо этого он стал прокурором в системе уголовного правосудия в Вашингтоне, округ Колумбия, что на самом деле является должностью начального уровня".

"Он чувствовал моральную обязанность бороться с преступностью в Вашингтоне, которая тогда была на очень высоком уровне, с большим количеством убийств, отчасти вызванных нарковойнами".

Роберт Мюллер был единогласно утвержден директором ФБР в 2001 году

Мюллер был приведен к присяге 4 сентября и прибыл в штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия, уже с солидной репутацией, заслуженной за время его работы прокурором в столице.

Но ровно через неделю после того, как он впервые вошел в свой офис, произошли теракты 11 сентября, в результате которых погибло около 3000 человек, и это полностью изменило его роль.

"Можете себе представить, какой была вторая неделя его работы", - говорит Вейнер.

"ФБР, за которое он теперь отвечал, было глубоко проблемным учреждением ... 95% сотрудников были белыми мужчинами, и организация не очень хорошо выполняла свою основную функцию, а именно, разведку".

"За 12 лет работы директором Роберт Мюллер преобразовал ФБР в службу 21-го века, причем сделал ее разведывательной службой в соответствии с законом".

Али Суфан, бывший агент ФБР, работавший с Мюллером в сфере борьбы с терроризмом после 11 сентября, согласен с этим утверждением.

"Он смог эффективно преобразовать ФБР из организации, исторически концентрировавшейся на правоохранительной деятельности, в организацию, нацеленную на разведку", - говорит он.

Но его стремление модернизировать бюро, технологии в котором настолько устарели, что его сотрудники не могли даже пересылать файлы друг другу по электронной почте, пришлось по душе не всем.

"Из-за событий 11 сентября ему пришлось проводить в жизнь радикальные изменения в ФБР, и могу вам сказать, что добиться этих перемен было очень трудно", - говорит Лорен Андерсон.

"Его решения, по мнению значительного числа сотрудников, наносили ущерб ФБР".

Андерсон добавляет, что директор также раздражал некоторых коллег своей неослабевающей дотошностью.

"Это доводило людей до ручки, - говорит она. - Для него было обычным делом запрашивать очень конкретные подробности на брифинге - детали, которые некоторые менеджеры считали мелочами. Но если у них их не было, сотрудники испытывали смущение и раздражение".

Теракты 11 сентября произошли всего через неделю после того, как Роберт Мюллер возглавил ФБР

После событий 11 сентября Мюллера критиковали за недостаточно эффективную разведку, говорит Дуглас Чарльз, профессор истории США в Университете штата Пенсильвания. Но он указывает, что в 2004 году, когда тогдашний президент Джордж Буш приказал Агентству национальной безопасности (АНБ) шпионить за американскими гражданами в качестве меры противодействия терроризму, Мюллер пригрозил уйти в отставку. Это привело к тому, что президент в конечном итоге отступил.

"Он был чрезвычайно бдителен, осознавая опасность того, что, борясь с терроризмом, США могут утратить гражданские свободы", - говорит Тим Вейнер, который провел некоторое время с Мюллером в Мехико незадолго до выборов 2016 года.

Каким же ему запомнился Мюллер?

"Я увидел человека, который внешне очень формален, он всегда носит рубашку, застегнутую на все пуговицы, всегда в темном костюме, он одевается, как будто на дворе 1956 год, по радио поет Фрэнк Синатра, а в Белом доме сидит Эйзенхауэр, - говорит он. - Но под этим формальным внешним видом скрывается обаятельный человек с очень острым и сфокусированным умом".

С тех пор как в мае 2017 года Мюллер был назначен спецпрокурором, очень много говорилось о его сдержанном подходе к руководству расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. По ходу расследования очень мало информации просочилось в прессу, и он редко говорил о нем публично.

"Тот факт, что мы ничего не слышали от него, кроме объявлений о судебных исках, полностью согласуется с лидером и человеком, которого я знала и с которым работала", - говорит Лорен Андерсон.

"Он очень неохотно общается со СМИ, потому что не считает, что его работа должна привлекать внимание к нему как к персоне", - добавляет она.

Он доносит до общественности результаты своей работы посредством обвинительных заключений и ордеров на арест, говорит Лорен Андерсон.

Джулиан Зелизер, профессор истории и общественных отношений в Принстонском университете, в котором учился сам Мюллер, видит в этом позитивную сторону.

"В наше время все громко кричат, включая президента, все всегда что-то говорят. Если вы соблюдаете тишину, это только добавляет тайны".

"Многие люди, если бы на них оказывалось такое сильное давление, почувствовали бы необходимость что-то заявить, чтобы исправить ситуацию. Но у него есть уверенность в себе, он может позволить себе сосредоточиться на работе".

Роберт Мюллер, безусловно, пострадал от нападок. Президент Трамп описал его, среди прочего, как "очень противоречивого" и "опозорившегося" человека. Но Лорен Андерсон, которая работала под руководством Мюллера в течение всего срока его полномочий в качестве директора ФБР, не думает, что его осторожный подход к "российскому расследованию" изменится в ближайшее время, несмотря на все нападки.

"Готова поспорить, что мы не услышим от него ответа до тех пор, пока ему не нужно будет выступать перед конгрессом, - говорит она. - Он сделает все таким образом, чтобы за него говорила его работа".